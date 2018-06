Ticker zum Nachlesen: Taufkirchen dreht 0:2-Rückstand in Sieg

Zwei Duelle gegen den TSV Gaimersheim

Um den Aufstieg in die Bezirksliga geht es für die BSG Taufkirchen in zwei Relegationsduellen mit dem TSV Gaimersheim. Im ersten Aufeinandertreffen hat die BSG heute Abend um 18.30 Uhr Heimrecht.

Ein Favorit ist vor dem Relegationsduell zwischen der BSG Taufkirchen und dem TSV Gaimerhseim nicht leicht auszumachen. Taufkirchen wurde Zweiter in der Kreisliga 2, mit 57 Punkten und 61:33 Toren aus 28 Spielen. Gaimersheim ist Vizemeister der Gruppe 1, mit 49 Zählern und 50:27 Treffern.

Das Team aus dem rund 12 000 Einwohner zählenden Markt im Landkreis Eichstätt stand am vorletzten Spieltag bereits als Vizemeister fest, während Taufkirchen am letzten Spieltag seinen erst eine Woche vorher eroberten Kronprinzenrang noch schwer verteidigen musste. Gaimersheim konnte auf die beste Defensive seiner Liga bauen, die BSG mit drittbester Abwehr und viertbestem Angriff hat dafür den etwas besseren Punktequotienten. Was die Torschützen angeht, ist die BSG eventuell etwas breiter aufgestellt.

„Die sind vielleicht etwas ausgebuffter als wir“, schätzt BSG-Coach Christian Grüll die heutigen Gäste ein. Er warnt vor allem vor dem Gaimersheimer Sturmduo. Der 36-jährige Markus Bauer traf in 24 Spielen 19 Mal. Vom Bezirksligisten Manching gekommen, spielt er mit Ausnahme der Saison 2015/16 in Gaimersheim, brachte es in 100 Kreisligaspielen auf 64 Tore sowie 22 Vorlagen und ist seit dieser Saison Co-Trainer. Weitere elf Tore und elf Vorlagen gehen auf das Konto des 22-jährigen Dennis Volk, der vor der Saison aus Gerolfing gekommen war, dort in der Landesliga und Bezirksliga kickte.

Trainer Dejan Micic hat ein eingespieltes Team mit überwiegend einheimischen Spielern zur Verfügung. Der 36-jährige Bosnier kam erst im Januar vom Kreisklassisten Kösching und war vorher vier Saisonen beim Ligarivalen Ingolstadt-Etting als Spieler und Spielertrainer. „Wir gehen mit Freude an diese Aufgabe, denn der Aufstieg war keine Saisonvorgabe“, sagt er. „Erfolgreich sein und gewinnen will man natürlich immer“, daraus macht er keinen Hehl, und „ein Auswärtstor soll auf alle Fälle her“.

Genau das verhindern will sein BSG-Kollege Grüll mit seinem Team: „Am besten kein Gegentor zuhause“, sagt er und betont, dass der Verein, egal wie es ausgeht, „stolz auf diese Mannschaft sein kann“. Nach Platz drei in der Saison 2015/16 war man vor einem Jahr als Zweiter bereits in der Relegation, verlor in der zweiten Runde 0:1 in Wasserburg und kam dann zuhause vor 1100 Zuschauern nicht über ein 1:1 hinaus. Wasserburg ist danach durchmarschiert und heuer als Bezirksligameister in die Landesliga aufgestiegen.

Diesmal fällt die Entscheidung um den Aufstieg in nur einer Runde. Am Samstag um 16 Uhr findet in Gaimersheim das Rückspiel statt. Für diese Playoffs – im Eishockey gern als „geilste Zeit“ bezeichnet – hat Grüll bis auf den langzeitverletzten Konstantinos Papantoniou alle Mann an Bord. Der seit dem Spiel gegen Pfaffenhofen am 5. Mai verletzt gewesene Kapitän Florian Jakob kam vergangenen Sonntag bereits zu einem ersten Kurzeinsatz.