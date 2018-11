Live-Ticker: Taufkirchens Multi-Kulti-Kader will überraschen 

Gegen Tabellenzweiten TSV Ampfing

Gegen die Tabellennachbarn hat es zuletzt nicht geklappt. Am Samstag geht es für die BSG Taufkirchen zum Tabellenzweiten TSV Ampfing. Anpfiff im 8000 Zuschauer fassenden Sportpark ist um 18.30 Uhr.

Taufkirchen – Sogar 10 000 Zuschauer sahen einst ein Punktspiel der Ampfinger, als sie zu glorreichen Bayernligazeiten in den 1980ern die abgestürzten Münchner Löwen zu Gast hatten. Bei 150 liegt der Besucherschnitt der Ampfinger Heimspiele derzeit – bei 200 der der BSG. Hochkarätige Neuzugänge wie die Bosnier Nadil Buljubasic und Anal Salihbasic (beide von Bezirksliga-Absteiger Kolbermoor), laut Trainer Jochen Reil „das Hirn im Mittelfeld“, Fehim Dedic und Torhüter Dominik Süßmeier (beide von Bayernliga-Absteiger SBC Traunstein) oder Marko Zulj (NK Imotki/Kroatien) wurden verpflichtet.

Zehn Akteure kroatischer, bosnischer, rumänischer und türkischer Nationalität stehen im Multi-Kulti-Kader. Mit 13 neuen Spielern frisierte der langjährige Landes- und Bezirksoberligist für seine fünfte Saison in der Bezirksliga den Kader auf.

14 Spieltage war der TSV ungeschlagen, in Buchbach und Endorf setzte es mit 0:3 und 0:2 Toren die ersten Niederlagen, ehe ein 1:1 gegen Reischach und zuletzt ein überzeugendes 3:0 beim Landesligaabsteiger und bis dato Tabellenzweiten Freilassing folgte.

„In den drei Spielen, in denen ich jetzt Trainer bin, stand es zur Halbzeit immer 0:0. Das müssen wir jetzt endlich mal über 90 Minuten hinkriegen“ fordert Thomas Götzberger. Lediglich drei Unentschieden gelangen der BSG in den letzten neun Spielen – und jetzt Ampfing. „Egal und vielleicht gar nicht so schlecht, hat ja gegen die Tabellennachbarn auch nicht geklappt“, übt sich Götzberger in Galgenhumor. Tipp: 0:0

HELMUT FINDELSBERGER

BSG-Kader:

Schlerf, L. Loher; Krraki, Götzberger, Schediwy, Scholz, M. Loher, Eichinger, Huber, Keuter, Dworschak, Papantoniou, Unterreithmeier, A. Hahn, M. Hahn, Winhart.