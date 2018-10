Live-Ticker: Dorfen ohne gesperrten Zöller beim Vorletzten Reischach

„Alles andere als ein Spiel Sperre wäre ein Witz“

von Wolfgang Krzizok schließen

Kaum hat die Saison begonnen, ist sie auch schon wieder zur Hälfte vorbei. „Die Vorrunde ist rasend schnell vergangenen“, sagt Markus Listl, Sportlicher Leiter des TSV Dorfen. Im letzten Spiel der Hinrunde gastiert Dorfen am Samstag um 16 Uhr beim TSV Reischach.

„Es wäre schön, wenn wir da nochmal punkten könnten“, betont Listl. „Denn wir stehen zwar einigermaßen gut da, aber letztlich haben wir noch nichts erreicht.“ Nachdem in der Saison 2018/19 in der Bezirksliga Ost drei Mannschaften absteigen und zwei in die Relegation müssen, wird es sicherlich bis zum Schluss heiß her gehen. „Bis auf die ersten Drei hängen alle anderen noch recht beinander“, weiß Listl. So hat Dorfen als Tabellensechster lediglich sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, auf dem derzeit die BSG Taufkirchen steht. Weitere fünf Punkte dahinter kommt Reischach als Vorletzter.

„Vom Tabellenplatz der Reischacher werden wir uns sicherlich nicht blenden lassen“, stellt Dorfens Sportlicher Leiter klar. „Wir sind auch gar nicht dazu in der Lage, irgend jemanden zu unterschätzen.“ Reischach gilt als sehr heimstarkes Team und hat zuletzt äußerst unglücklich 2:3 in Waldperlach verloren. „Außerdem geht’s bei denen jetzt schon ein bissl ums Überleben.“

Bei Dorfen sind alle Mann an Bord, bis auf den gesperrten Marco Zöller. Für ihn rückt Marc Obermeier aus der Zweiten in den Kader. Wie lange Zöller nach seiner Roten Karte gegen Buchbach gesperrt ist, steht noch nicht fest, das Sportgericht tagt erst wieder kommende Woche. „Wir hoffen auf ein Spiel Sperre“, sagt Listl. „Alles andere wäre eigentlich ein Witz.“Aber auch ohne Zöller sollte Dorfen stark genug sein, um zu punkten und die Vorrunde perfekt abzuschließen. WOLFGANG KRZIZOK

Tipp: 3:1 für Dorfen

TSV-Kader:

Wolf, Hartl, Thalmaier, Hellfeuer, Hönninger, Balderanos, Heilmeier, Mittermaier, Friemer, Mutlu, Hänle, Stelzer, Ertl, Obermeier, Gunderlach.