Live-Ticker: Dorfen will sich mit Derby-Sieg von Buchbach II absetzen

„Ein Derby, auf das wir uns freuen“

von Wolfgang Krzizok schließen

Zum Abschluss der Englischen Woche erwartet der TSV Dorfen an diesem Samstag (14.30 Uhr) den TSV Buchbach 2. „Ein Derby, auf das wir uns freuen“, sagt Dorfens Sportlicher Leiter Markus Listl.

Dorfen– „Und das sehr wichtig ist, denn im Falle eines Sieges könnten wir uns von den Buchbachern absetzen.“ Dass seine Mannschaft aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt hat, stört Listl nicht. „Das ist nur eine Momentaufnahme“, meint er. „Wichtig ist, dass wir gut gespielt haben.“ So auch am Mittwochabend bei Spitzenreiter TSV Ampfing, als die Dorfener in der ersten Hälfte ebenbürtig waren, letztlich aber 0:3 unterlagen.

„Die Ampfinger haben eine unglaubliche Qualität und stehen zurecht ganz oben“, analysiert Listl. „Den Unterschied hast du halt vor allem daran gesehen, dass sie aus drei Chancen drei Tore gemacht haben.“ Letztlich habe Ampfing eine ganz andere Philosophie und ganz andere Ziele. „Mit solchen Mannschaften können wir uns noch nicht messen“, stellt der Sportliche Leiter fest.

Aber jetzt geht der Blick ohnehin nach vorne zur Partie gegen Buchbach. „Erst einmal müssen wir abwarten, mit welcher Mannschaft sie kommen“, sagt Listl. Hat doch das Buchbacher Regionalligateam bereits am Freitagabend gegen Illertissen gespielt (siehe Bericht Lokalsport Seite 10), und so geht Dorfens Sportliche Leiter davon aus, „dass sie gerade im Derby gegen uns aufrüsten werden“. Doch das sei legitim, und damit müsse man leben. Buchbachs Reserve sei auch ohne entsprechende Verstärkungen „ein harter Brocken“. Dennoch ist Listl zuversichtlich, einen Dreier einzufahren: „Wir sind gut vorbereitet, wir spielen daheim, und wir wollen gewinnen.“

Tipp: 2:1 für Dorfen

Der TSV-Kader:

Wolf, Hartl, Zöller, Thalmaier, Hellfeuer, Hönninger, Balderanos, Heilmeier, Mittermaier, Friemer, Mutlu, Hänle, Stelzer, Ertl, Gunderlach.