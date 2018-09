Live-Ticker - Eckmüller im Interview nach der 5:1-Gala

Finsing will auf dem Feld weiterfeiern

von Dieter Priglmeir schließen

Finsing – Nach der 5:1-Gala in Erding kam der FC Finsing überhaupt nicht mehr aus dem Feiern heraus. Am Sonntag wird es nun wieder Ernst. Um 15 Uhr empfängt der FC den TSV Eching. Wir sprachen mit dem Trainer.

Herr Eckmüller, nach dem großen Sieg in Erding hattet Ihr eine Woche Pause. War das schlecht?

Thomas Eckmüller: Die Pause war gut, wir haben mit Chris Rickhoff eine tolle Hochzeit gefeiert. Wir waren zwar gut in Schuss, aber für so einen Anlass nehmen wir das sehr gerne in Kauf.

Inzwischen wird Finsing als ganz besondere Fußballhochburg im Landkreis gefeiert. Wie bringt Ihr diesen Teamspirit über drei Mannschaften hin?

Eckmüller: Wir sehen uns als eine einzige große Mannschaft. Die Euphorie, dieses Zusammenhalten ist einzigartig. Alle verstehen sich, keiner kriegt Geld. Das ist halt hier so, und das ist auch gut so.

Der Hochzeiter wird wohl fehlen, oder?

Eckmüller: Nein, Chris kommt am Wochenende wieder nach Hause.

Sonstige Änderungen im Kader?

Eckmüller: Patrick Forchhamer ist wieder dabei. Aus den USA kommt Markus Hermannsdorfer zurück. Da war er beruflich sechs Wochen. Er wird aber erst nächste Woche wieder im Kader stehen. Felix Loskot wird wieder in der Zweiten sein.

Ein Wort zum Gegner: Wie stark ist Eching?

Eckmüller: Eine sehr starke Mannschaft mit einer extrem starken Offensive und Jose Ceballos, der schon acht Tore erzielt hat. Das ist eine spielerisch gute Mannschaft, die bei Standardsituationen ihre Stärken hat. Eching gehört ins obere Tabellendrittel.

Das Interview führte Dieter Priglmeir.

Der FCF-Kader:

Lehmer, Schröder, Ecker, Gasda, C. Rickhoff, Eckmüller, F. Hölzl, Kövener, Forchhammer, Pazurek, Hennel, Schmitt, L. Hölzl, Simml, Bachmeier, Ascher

tipp: 2:1 für Finsing