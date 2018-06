Live-Ticker: Ein letztes Mal austoben bis zum Moosinninger Aufstieg

FCM hat Fünf-Tore-Polster

Kaum einer zweifelt noch am dritten Landesliga-Aufstieg des FC Moosinning. Nach dem 5:0-Sieg im Hinspiel gegen den TV Erkheim soll nichts mehr anbrennen.

Moosinning – „Zum Sieg darf man uns gratulieren, aber nicht zum Aufstieg“, sagt Moosinnings Trainer Xhevat Muriqi, der aber auch weiß: „Es spricht vieles für uns.“ Grund dafür war eine überragende erste Halbzeit beim TV Erkheim. Und das, obwohl das Spiel schleppend begann. „Am Anfang war es ein Abtasten nach dem Motto: Tu mir nichts, dann tu ich dir auch nichts“, beschreibt Muriqi. Die Tore seien zum richtigen Zeitpunkt gefallen. In der zweiten Hälfte wären noch genügend Chancen da gewesen, um den Sieg noch höher zu gestalten. „Wir waren sehr gut auf einen starken Gegner eingestellt. An diesem Tag hat einfach alles gepasst.“ Begeistert war er auch vom Moosinninger Anhang, der mit vier Bussen angereist war und eine tolle Stimmung machte. „So etwas ist in dieser Liga wohl einmalig.“

Dass der FCM diesen Sieg noch aus der Hand gibt, glaubt wohl keiner. „Dennoch dürfen wir nicht schon feiern.“ Im Rückspiel am Sonntag (17.15 Uhr) im heimischen Stadion soll der Aufstieg dann endgültig gelingen. Dafür gibt Muriqi den gleichen Matchplan wie im Hinspiel aus. „In Erkheim haben wir so gut wie nichts zugelassen. Das muss wieder so sein.“ Das Ergebnis verwalten werde sein Team aber nicht. „Das können wir gar nicht. Wir wollen immer Fußball spielen.“ An der Einstellung der Spieler zweifelt er ebenfalls nicht. Seine Mannschaft sei zu intelligent und erfahren, als dass sie das Spiel abschenken werde. Der Kader bleibe gleich. Michael Ott fehlt weiterhin verletzungsbedingt. Die erste Elf werde wohl auch unverändert auflaufen. „Viele Gründe zum Ändern gibt es nicht, und danach ist Sommerpause. Die Jungs dürfen sich also ein letztes Mal noch austoben.“

Gerüstet für die Landesliga sieht Muriqi sein Team schon. „Wir haben bereits eine sehr gute Mannschaft“. Er schränkt aber auch ein: „Auf zwei bis drei Positionen werden wir uns noch verstärken, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Die Landesliga ist eine starke Liga, da braucht man Qualität.“ Erste Gespräche habe es bereits gegeben, aber aufgrund der Ungewissheit seien diese teilweise schleppend verlaufen. Das wird sich ab Sonntag ändern.

Kader:

Hornof, Volkmar, Sadric, Lanzinger, Sulimani, Diranko, Reiser, Ibrahim, Lechner, Mömkes, Dankic, Pfanzelt, Werndl, Eschbaumer, Cetinkaya, Reiche, Auerweck.