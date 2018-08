Live-Ticker: FC Erding mit Neuzugang Lanzendorfen gegen die Alte Haide

Aupperle: „Auf den Außen ist die Alte Haide besonders stark“

Mit einem neuem Stürmer will der FC Erding sein Offensivspiel beleben. Wichtig ist aber auch die Rückkehr des Spielführers.

Erding – „Es war ja nicht zu erwarten, dass wir durch die Liga marschieren und immer zu null spielen“, sagt Fabian Aupperle. Der Spielertrainer des FC Erding spricht von „Extremsituationen“, die sein Team Woche für Woche zu bewältigen habe. Vor der Heimpartie gegen den FC Alte Haide-DSC (Sonntag, 15 Uhr) entspannt sich die Lage personell etwas.

Zum Beispiel wird Kapitän Sebastian Sattelmayer wieder dabei sein, der am vergangenen Samstag in Dornach so schmerzlich vermisst wurde. Aupperle will die 0:3-Niederlage aber nicht an Personen festmachen, eher schon an der Anzahl der Personen. „Es ist halt schwierig, wenn du Woche für Woche mit maximal 14 Spielern anreist.“

Dennoch wäre gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt durchaus mehr drin gewesen, meint Aupperle. Im Offensivspiel habe die Kreativität gefehlt. „Wir haben uns immer festgelaufen, während der Gegner aus vier Großchancen drei Tore gemacht hat“, kritisiert der Coach und fügt hinzu: „Keiner ist an sein Leistungsniveau rangekommen.“ Aufgrund der dünnen Personaldecke habe er aber auch keine Optionen gehabt, das Team umzukrempeln.

Am Sonntag sieht es anders aus, denn nicht nur Sattelmayer rückt wieder ins Team- Auch Markus Egner und Marco Bertsch sind wieder da, wobei Letzterer nach langer Pause erst einmal auf der Bank Platz nehmen wird.

Erstmals wird auch Attila Lanzendorfen für den FCE auflaufen. Der 34-Jährige war laut Aupperle früher in höheren ungarischen Ligen aktiv. „Er hat die komplette Vorbereitung mitgemacht und ist jetzt spielberechtigt“, sagt der Coach, der nun eine weitere Alternative im Offensivbereich hat. Bisher haben die Erdinger erst vier Saisontreffer auf dem Konto – so wenig wie sonst niemand. Ob der FC Erding sein Spielsystem neu ausrichtet, will Aupperle nicht verraten. „Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder flexibler.“

Vom Gegner hat er eine hohe Meinung. „Alte Haide hat seinen Aufstiegskader zusammengehalten. Das ist eine gefestigte Mannschaft, die übers Kollektiv kommt.“ Sein besonderes Augenmerk gilt Stürmer Max Rabe, der die Münchner in die Bezirksliga geschossen hat. „Auf den Außen ist die Alte Haide besonders stark“, warnt Aupperle. Insbesondere Patrick Nirschl beackere die linke Angriffsseite.

Der Kader:

Aksoy, Buchauer, Haberl, Kurz, P. Bucher, Ryan, Seldamir, Sattelmayer, Egner, Lanzendorfen, Bello, D. Geigerseder, Aupperle, Kronseder, R. Bucher, M. Geigerseder, Herrmann, Bertsch, Contentu (ETW).