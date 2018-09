Live-Ticker: FC Erding muss gegen Angstgegner Rohrbach ran

Alle müssen an einem Strang ziehen

von Dieter Priglmeir schließen

Diesen Samstag um 15 Uhr empfängt der FC Erding den TSV Rohrbach. Spielertrainer Fabian Aupperle geht optimistisch in die Partie.

Der TSV Rohrbach zählt zu den Angstgegnern des FC Erding. Doch das Schreckgespenst schlechthin wird nicht dabei sein, wenn an diesem Samstag um 15 Uhr die Partie angepfiffen wird: „Olivier Duchale hat uns schon einige eingeschenkt“, erinnert sich Fabian Aupperle. Diesmal fehlt der Torjäger verletzt.

Aber das ist nur ein Grund, warum Erdings Spielertrainer optimistisch in die Partie geht. Der 2:1-Sieg gegen Eichstätt am vergangenen Sonntag macht ihm Mut. „Da haben von der 1 bis zur 18 alle an einem Strang gezogen.“ Das sei extrem wichtig, „denn wenn bei uns zwei oder drei ihr Leistungsniveau nicht erreichen, wird es schwierig.“

Im Tor wird wieder Timo Dörhöfer stehen. Aupperle will das aber nicht als Degradierung von Deniz Aksoy verstehen. Der habe auch schon Spiele für den FCE gewonnen. Aber Aksoy verstehe die Reaktion nach der 1:5-Niederlage in Finsing. „Deniz verhält sich professionell und mannschaftsdienlich.“

Dass gegen Eichstätt ausgerechnet Aupperle die Führung erzielte, sei ihm selbst völlig egal gewesen. „Ich habe nur vor der Partie gesagt, dass es schön wäre, wenn wir mal wieder in Führung gehen würden.“ Aber nicht nur deswegen habe sein Team gewonnen, „sondern weil wir diese Galligkeit in der Offensive gehabt haben. Wir haben viele Chancen erarbeitet.“

Aupperle warnt vor Rohrbachs spielendem Co-Trainer Michale Humbach und Mittelfeldrenner Dominik Kaindl. Eher amüsiert ist er von den Rohrbacher Vorberichten, in denen über die „Erdinger Blümchenwiese“ gelästert wird. In den Kader kehren Markus Egner, Eddy Ryan und Dominik Geigerseder zurück. Ridwan Bello fehlt beruflich, Ferdinand Zink ist krank.



Der FCE-Kader:

Dörhöfer, Aksoy, Fitzpatrick, Buchauer, Egner, Ryan, Haberl, Kurz, Mujezinovic, P. Bucher, Bertsch, Sattelmayer, Lanzendorfen, Aupperle, Kronseder, M. und D. Geigerseder, Herrmann.