Live-Ticker: Moosinning muss zuerst beim FC Anadolu ran

Hinspiel beim FC Anadolu München

von Redaktion Erding schließen

„Darauf haben wir ein Jahr lang hingearbeitet“, sagt Moosinnings Trainer Xhevat Muriqi. Jetzt ist es soweit: Im Hinspiel der ersten Relegationsrunde zur Landesliga tritt der Tabellenzweite der Bezirksliga Nord Donnerstag um 19.30 beim FC Anadolu München (Zweiter der Bezirksliga Süd) an.

Das Rückspiel steigt am Sonntag um 18 Uhr in Moosinning. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir aufgeregt sind“, meint Muriqi. „Zumindest ist es der Trainer nicht.“ Die nötige Anspannung sei definitiv vorhanden. „Es ist eine besondere Situation. Wir haben es in der eigenen Hand, einer guten Saison den passenden Abschluss zu geben.“

Vorsitzender Karl Thumbs schlägt in die gleiche Kerbe. „Wir gehen positiv in die Spiele, da wir nichts zu verlieren haben. Sollte es mit dem Aufstieg nichts werden, geht die Welt auch nicht unter.“ An die letzte Relegation einer Moosinninger Mannschaft erinnert sich Thumbs nur ungern zurück. „2009 sind wir über diesen Weg in die Kreisliga abgestiegen.“

Die heutige Partie findet auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße statt. Dort muss der FCM auf ungewohntem Kunstrasen spielen. Aber: „Wir haben die letzten Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz in Ismaning absolvieren dürfen. Es wird nichts dem Zufall überlassen“, sagt Thumbs.

Dass es ein Vorteil sein könnte, zuerst auswärts ran zu dürfen, hängt für Muriqi vom Ergebnis ab. „Wenn wir zu Null spielen, kann es ein Vorteil sein, das Rückspiel im eigenen Stadion zu haben.“

Beobachtet hat Muriqi den Gegner nicht, er hat sich aber anderweitig Informationen eingeholt. „Was wir wissen, ist, dass sie ein paar hervorragende Fußballer in ihren Reihen haben und technisch gut ausgebildet sind.“ Einige Anadolu-Akteure hätten auch schon höherklassig gespielt. Auch zu taktischen Dingen habe er Informationen. Diese will der Coach jedoch für sich behalten.

In Sachen Aufstellung lässt er sich ebenso wenig in die Karten schauen. Nur so viel sagt er: „Wir haben das ganze Jahr über attraktiven Fußball gespielt. Das werden wir jetzt nicht aufgeben.“ Im Kader werde sich nicht viel ändern. Mit 18 Mann geht es in den Westen Münchens.

Mit Unterstützern aus der Heimat rechnet Thumbs schon, einen Fanbus werde es aber nicht geben. Aufgrund des zeitgleichen Relegationsspiels des TSV 1860 München gegen Saarbrücken erwartet er nicht allzu viele Zuschauer. Am Sonntag in Moosinning dürfte das schon anders ausschauen.

Der Weg in die Landesliga

Der Gewinner aus FC Anadolu Bayern München – FC Moosinning trifft auf den Sieger der Partie TV Erkheim – SV Raisting. Wer sich hier durchsetzt, steigt auf.

Der FCM-Kader:

Hornof, Volkmar, Sadric, Lanzinger, Sulimani, Böck, Reiser, Ibrahim, Lechner, Ott, Dankic, Diranko, Plazanic, Reiche, Auerweck, Mömkes, Mikerevic, Pfanzelt.