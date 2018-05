Ticker zum Nachlesen: 5:0! Moosinning feiert Tor-Party in Erkheim

Mit mehr als einem Bein in der Landesliga

Zwei Spiele trennen den FC Moosinning noch vom dritten Aufstieg in die Landesliga. Der Gegner kommt aus Schwaben, geizt aber wahrlich nicht mit Toren.

Nach zwei emotionalen Spielen gegen den FC Anadolu darf der FC Moosinning weiter von der Landesliga träumen. Besonders beim 3:0-Sieg im Rückspiel wurden die Nerven aller Beteiligten strapaziert. „Darauf habe ich meine Jungs eingestellt, und sie haben das gut gemacht. Über beide Spiele gesehen, ist die bessere Mannschaft weitergekommen“, sagt Moosinnings Trainer Xhevat Muriqi.

Dass die Mannschaft aufgrund zweifelhafter Schiedsrichterentscheidungen siegte, davon will Muriqi nichts wissen. „Fehlentscheidungen gibt es immer, damit muss man leben. Aber die gab es in beide Richtungen.“

Der Coach richtet den Blick nach vorne. Um zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufzusteigen, müssen die Gelb-Schwarzen vorher den TV Erkheim aus dem Weg räumen. Am Donnerstag (17.15 Uhr) tritt der FCM zunächst auswärts an.

Erkheim, das zwischen Memmingen und Landsberg liegt, setzte sich in der ersten Relegationsrunde gegen den Landesligisten SV Raisting durch. 5:2 und 3:2 besiegte der Zweite der Bezirksliga Schwaben Süd die Raistinger. Viel mehr weiß Muriqi bis dato nicht über den kommenden Gegner. „Aber wir werden schon etwas herausfinden. Die Welt ist so klein, irgendjemand wird mir schon etwas über Erkheim berichten können“, sagt er.

Aufpassen muss der FC auf Stefan Oswald, der während der Saison 15 Tore für Erkheim erzielte. In den beiden Relegationsspielen traf er drei Mal. Sein Sturmpartner Philipp Becker spielte hingegen nicht und droht auch gegen Moosinning auszufallen.

Muriqis Ziel ist es, die Spannung für das Rückspiel hoch zu halten. „Wir wollen zunächst einmal gut stehen. Es gibt keinen Grund, im Hinspiel schon im Hurra-Stil nach vorne zu preschen“, gibt er die Taktik vor. Sein Team sei in der Lage, immer ein Tor zu schießen und somit mit einem guten Ergebnis in das Rückspiel zu gehen.

Michael Ott, der gegen den FC Anadolu nach einem Foul verletzt ausgewechselt werden musste, wird auch gegen den TV Erkheim nicht auflaufen können. Wer ihn ersetzen wird, kann Muriqi noch nicht genau sagen. „Basti Lanzinger hat das nach seiner Auswechslung sehr gut gemacht. Aber wir haben noch ein paar andere Optionen.“

Der Coach wird je nach taktischer Veränderung entscheiden, wer in die Startelf rückt. Andere Ausfälle sind bisher nicht bekannt. „Ich hoffe, dass keiner Blessuren vom intensiven Spiel am Sonntag davon getragen hat. Bei mir hat sich zumindest noch keiner gemeldet.“ Für das Auswärtsspiel wird der FC Moosinning einen Fan-Bus organisieren. Tipp: 1:1

Kader:

Hornhof, Volkmar, Sadric, Sulimani, Diranko, Reiser, Ibrahim, Lechner, Mömkes, Dankic, Aumann, Lanzinger, Werndl, Eschbaumer, Reiche, Auerweck.

Fan-Bus:

Der FC setzt zwei Fan-Busse ein. Abfahrt am Sportplatz ist um 13 Uhr. Kosten: fünf Euro.