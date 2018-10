Live-Ticker: FC Moosinning will gegen Kastl letztes Spiel vergessen machen

Kapitän Johannes Volkmar fehlt zwei Wochen

Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Fußballer des FC Moosinning vergangene Woche beim TSV Grünwald. Nicht nur das Spiel ging 1:3 verloren, sondern Kapitän Johannes Volkmar wird wegen einer angeblichen Tätlichkeit zwei Wochen fehlen.

„Das war niemals eine Tätlichkeit. Aber der Schiedsrichter hat es so gesehen, da kann man nichts mehr machen“, sagt sein Trainer Xhevat Muriqi.

Was schlimmer gewesen sei, die Niederlage oder der Verlust des wohl einzigen unersetzbaren Spielers, kann er nicht sagen. „Beides war schlimm.“ Vor allem die erste Hälfte habe ihn an die bisher schwächste Leistung in Rosenheim erinnert. „Grünwald war aggressiver und bissiger, und wir haben zwei kapitale Fehler gemacht. Das darf nicht passieren.“

Nun geht es am heutigen Samstag im Heimspiel gegen den TSV Kastl (15 Uhr) darum, Grünwald vergessen zu machen. „Neues Spiel, neues Glück“, sieht er positiv auf die kommende Aufgabe. Seine Mannschaft habe im Training angedeutet, dass sie die schlechte Leistung wieder wettmachen wolle. „Wenn wir nur 80 Prozent von dem auf den Platz bringen, was wir im Training leisten, dann gewinnen wir gegen Kastl“, lobt er den Trainingseifer seiner Kicker.

Über den Gegner könne er noch nicht viel sagen. „Ich habe sie leider noch nicht spielen sehen in dieser Saison. Ich werde mir noch Infos einholen. Aber dass sie eine gewisse Qualität haben, weiß jeder.“ Diese ist vor allem in der Offensive zu finden. Bereits 33 Tore und damit ligaweit die meisten hat der TSV erzielt. Alleine das Offensivtrio Leonhard Thiel (11), Sebsatian Spinner (10) und Dominik Grothe (7) zeigte sich für 28 Tore zuständig.

Daher dürfte viel Arbeit auf die Moosinninger Verteidigung zukommen, die ohne ihren Abwehrchef Volkmar auskommen muss. Wie sie das lösen wollen, weiß Muriqi noch nicht genau: „Wir haben Alternativen. Vielleicht wird Michael Ott in die Innenverteidigung rücken und ein anderer übernimmt seine Position auf der Sechs. Wir haben mehrere Alternativen.“ i l

Kader:

Hornof, Sadric, Mehmet Cay, Alexander Auerweck, Ketikidis, Kaan Cay, Maximilian Lechner, Ott, Zeka, Joszt, Strunk (ETW), Lanzinger, Bartl, Werndl, Diranko, Maxi Lechner, Stauf, Reiser, Thomas Auerweck, Xhemaili.