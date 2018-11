Live-Ticker: Finsing mit Respekt vor Pfaffenhofens Ausnahmestürmern

Eckmüller: „Wir schielen nicht nach oben“

Fast zwei Monate mussten die Finsinger Fußballer auf ihren zweiten Auswärtssieg warten. Nach dem 3:2-Erfolg bei Grüne Heide Ismaning könnten sie dann schon acht Tage später den dritten Dreier landen: Am Sonntag ist der FC zu Gast beim FSV Pfaffenhofen (Anpfiff: 14.30 Uhr).

Finsing– An das Hinspiel kann sich Thomas Eckmüller noch sehr gut erinnern: „Das war damals sehr gut.“ Aber spätestens seitdem kennt der Finsinger Spielertrainer auch die Stärken des Aufsteigers. „Pfaffenhofen seht hinten sehr gut, hat mit Stefan Wagner einen überragenden Mann.“ Die beiden Stürmer Raphael Boser und Ruben Popa bezeichnete er als Ausnahmespieler. Schließlich hätten die beiden schon in höheren Ligen gekickt.

Letztlich habe sein Team nur eine Chance, wenn es ebenso konzentriert und diszipliniert zu Werke geht wie in Ismaning. „Da haben wir auch immer zu einem guten Zeitpunkt die Tore geschossen“, sagt Eckmüller und fügt hinzu. „Es war halt alles etwas geordneter als bei den anderen Auswärtsspielen.“

Dennoch: Der Respekt sei groß vor dem FSV. Und die Tatsache , dass Finsing selbst als Tabellenvierter nur fünf Punkte vom Zweiten entfernt ist, interessiert Eckmüller nicht. „Wir schielen nicht nach oben. Wir wollen weiter fleißig den einen oder anderen Punkt sammeln. Und das geht nur, wenn wir defensiv gut stehen und vorne unsere Chancen nutzen.“

Verletzungsbedingt muss der etatmäßige Keeper Sebastian Lehmer passen. Für ihn rückt Kilian Schaufler in den Kasten. „Er hat sich das verdient mit seinen guten Leistungen im Training und während der Spiele in der Zweiten oder Dritten, und er hat unser volles Vertrauen“, so Eckmüller. Zurück ins Team kommt auch der genesene Michael Ascher. Florian Keller ist verhindert. Tipp: 2:2

FCF-Kader:

Schaufler, Bachmeier, Ascher, Ecker, Gasda, C. Rickhoff, Eckmüller, F. Hölzl, Kövener, Forchhammer, Schmitt, L. Hölzl, Walther, Simml.