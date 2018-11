Live-Ticker: „Ich will gewinnen“ - Moosinning trifft auf Tabellenzweiten

Lang, lang ist’s her: Am 22. September, beim 3:1 gegen Simbach, durfte Moosinning zum letzten Mal einen Sieg bejubeln. Seitdem gab es fünf Niederlagen.

Folgt gegen SE Freising die sechste Niederlage in Folge?

von Ilies Mebarki schließen

Die Hinrunde in der Landesliga ist durch, nun geht für den FC Moosinning die Rückrunde los, und mehr denn je steckt das Team im Abstiegskampf. Am Samstag ist der Tabellenzweite aus Freising zu Gast.

Fünf Niederlagen in Folge setzte es für den FC Moosinning, dabei blieben sie die letzten vier Spiele ohne eigenen Treffer und stehen mit 15 Punkten auf einem Relegationsplatz. „Das ist das, was ich vor der Saison erwartet, mir aber natürlich nicht gewünscht habe“, sagt Trainer Xhevat Muriqi.

Doch auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen, so ist dennoch ein positiver Trend erkennbar. „Gegen Deisenhofen und auch vergangene Woche gegen Hallbergmoos waren wir nah dran am Sieg. Die Einstellung und die Leistung haben gestimmt. Wir hatten die Chancen auf den Sieg, doch aktuell fehlt uns Glück und Selbstvertrauen, dass wir die Dinger auch machen.“ Die wichtigen Punkte habe man auch nicht in den letzten beiden Spielen verloren, sondern die Wochen zuvor. „Gegen Deisenhofen und Hallbergmoos kann man verlieren. Aber in Pfarrkirchen haben wir es verbockt.“

Am Samstag folgt nun ein weiterer Gegner, gegen den Punkte nicht unbedingt planbar sind. Zum Start der Rückrunde empfängt Moosinning den Tabellenzweiten SE Freising. Im Hinspiel setzte es eine 2:4-Niederlage. Bleibenden Eindruck hat dabei vor allem einer hinterlassen: SEF-Stürmer Andreas Hohlenburger. Zwei der vier Tore gingen auf sein Konto und waren der Start einer beeindruckenden Hinserie. 21 Treffer hat der Torjäger bereits auf seinem Konto und damit sieben Tore mehr als die gesamte Moosinninger Mannschaft. „Die haben einfach einen, der weiß, wo das Tor steht“, sagt Muriqi. „Aber auch die gesamte Mannschaft hat ihre Qualität. Freising spielt sehr kompakt und deswegen stehen sie auch zu Recht da oben.“ Sein Team habe in den letzten beiden Spielen gesehen, dass es auch gegen vermeintlich stärkere Gegner mithalten kann. „Wir werden auch dieses Mal etwas ändern, denn ich will gewinnen, und dann muss man eben Anpassungen vornehmen“, kündigt er an. Wie genau die Aufstellung aussehen wird, weiß er aber noch nicht. Tipp: 2:1 für Freising

FCM-Kader: Hornof, Ehret, Volkmar, Sadric, Lanzinger, Werndl, Diranko, Stauf, Ketikidis, Reiser, Ott, Cetinkaya, Bartl, Mehmet Cay, Maxi Lechner, Zeka, Kaan Cay, Thomas Auerweck, Maximilian Lechner, Joszt, Xhemaili, Strunk (ETW).