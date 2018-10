Live-Ticker: Buchbach will Sieg im „Sechs-Punkte-Spiel“ 

Bobenstetter über Illertissen: „Für uns wird das kein Spaziergang“

Kann der TSV Buchbach am Freitagabend den nächsten Dreier aufs Habenkonto packen? Die Rot-Weißen erwarten um 19 Uhr den FV Illertissen, der sich in Abstiegsgefahr befindet und vier Punkte Rückstand auf die Gastgeber hat.

Buchbach– Seit dem 10. Oktober 2015 hat es im Duell zwischen den beiden Vereinen keinen Sieger mehr gegeben, die letzten fünf Vergleiche endeten allesamt Unentschieden.

Mit einem erneuten Remis könnte die Buchbacher wohl deutlich besser leben als der zweifache Amateurmeister, der auf Rang 15 abgestürzt ist. Die beiden einzigen Siege der Illertaler in zwölf Vergleichen stammen aus der Premierensaison der Regionalliga Bayern. Buchbach ist also nicht unbedingt der Lieblingsgegner des FV Illertissen.

Nach dem Rückstritt von Stefan Anderl, der den Trainerposten beim FVI erst im Sommer übernommen hatte, nun aber aus gesundheitlichen Gründen seinen Job zur Verfügung gestellt hat, konnten die Gäste Anfang der Woche mit Marco Küntzel (42) einen neuen Coach verpflichten. Der ehemalige Bundesligaprofi, der für Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und Energie Cottbus gespielt hat, war zuletzt Co-Trainer beim Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg.

Wie es ist, Woche für Woche gegen den Abstieg zu kämpfen, weiß man bei den Buchbachern nach den letzten Jahren ganz genau. Gelänge heute ein weiterer Dreier, wäre die halbe Miete fast schon eingefahren. „Das ist wieder ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Trainer Anton Bobenstetter, der vor Illertissen warnt: „Wenn ich alleine so einen Mann wie Felix Schröter sehe, der von Schalke 2 gekommen ist, sagt das alles über die Qualität des Gegners. Schröter ist eine echte Granate, die wir irgendwie in den Griff bekommen müssen.“ Der TSV-Trainer weiß: „Für uns wird das kein Spaziergang.“ Anders als in der Vergangenheit steht dem Coach aber der gesamte Kader zur Verfügung. „Das will ich gar nicht laut sagen. Ich hoffe bloß, dass das jetzt so bleibt“, sagt Bobenstetter, der angesichts der Pokalaufgabe am Mittwoch gegen die Löwen und des Ligaauftritts in Schalding am 13. Oktober sein Personal auch benötigen wird.