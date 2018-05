Live-Ticker: Dorfen baut im Relegations-Krimi auf den zwölften Mann

TSV-Coach: „Freue mich unglaublich auf die Relegation“

von Markus Schwarzkugler schließen

Spielt der TSV Dorfen kommende Saison weiter in der Bezirksliga, oder geht es hinab in die Kreisliga? Zum Relegationshinspiel empfängt der TSV heute Abend den SV Planegg-Krailling und hofft einmal mehr auf die lautstarke Unterstützung seiner Fans.

Das Hinspiel in Dorfen startet Mittwoch um 18.30 Uhr

Das Rückspiel in Planegg steigt am Samstag ab 16 Uhr

Der TSV Dorfen rettete sich am letzten Spieltag in die Relegation

Die Chancen standen nicht gut für den TSV Dorfen. Am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost musste er zuhause den TSV Ebersberg schlagen und auf eine Niederlage von Haidhausen hoffen, um es noch in die Relegation zu schaffen und nicht direkt in die Kreisliga abzusteigen. Aber genauso kam es: Die Isenstädter schlugen Ebersberg trotz Rückstands eindrucksvoll 4:1, und Haidhausen unterlag in Reichertsheim 2:5. Im Relegationshinspiel empfangen die Dorfener heute um 18.30 Uhr den Viertletzten der Bezirksliga Süd, den SV Planegg-Krailling. Das Rückspiel findet am Samstag um 16.30 Uhr in Planegg statt. Der Verlierer steigt in die Kreisliga ab.

Für TSV-Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck war das Ganze am Samstag gar nicht mal so kompliziert. Im Gegenteil: „Das war für uns von der Einstellung her relativ einfach. Es ging nicht um Spekulationen. Wir mussten erst mal gewinnen und von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben. Die anderen Ergebnisse haben wir ausgeblendet.“ Donbeck versichert, dass er sich während der 90 Minuten nicht von den Parallelpartien hat informieren lassen. „Erst nach Abpfiff habe ich erfahren, dass wir Relegation spielen.“

Dabei war alles so schlecht losgegangen: In der 11. Minute erzielten die Ebersberger die Führung. Für Donbeck und seine Mannen kein Beinbruch: „Ich habe der Mannschaft erklärt, dass es völlig egal ist, ob wir 1:0 vorne oder hinten liegen. Wir müssen bis zum Schluss Gas geben.“ Das Team habe eine „unglaubliche Mentalität“ gezeigt nach einem etwas zu ängstlichen Auftakt. „Ich habe in der Pause gesagt: ,Jungs, wir müssen cool bleiben. Es wird nichts passieren. Jeder wird morgen ganz normal in die Arbeit gehen‘“, erzählt Donbeck.

Nun steht also die Relegation gegen den SV Planegg an, der mit einem Sieg beim FC Phönix München den direkten Klassenerhalt hätte schaffen können, diesen aber aufgrund einer 0:1-Niederlage verspielt hat. Von Erleichterung, dass sein Team es noch in diese beiden Spiele geschafft hat, oder großer Anspannung, weil es jetzt um alles geht, will der TSV-Coach nichts wissen. „Ich freue mich einfach unglaublich auf die Relegation. Diese Spiele haben mir als Sportler auch immer gefallen“, sagt Donbeck. Und wenn man’s genau nimmt: „Wir spielen ja eh seit vier, fünf Wochen in der Relegation“, meint er augenzwinkernd. Den vermeintlichen Druck müsse seine Mannschaft „positiv sehen“.

Über Planegg hat sich Donbeck freilich informiert. Er warnt vor dem erfahrenen Griechen-Stürmer Panagiotis Vrakas (36). Doch einmal mehr betont er, dass sich seine Truppe auf sich selbst konzentrieren solle. „Wir haben eine 50:50-Chance. Von dem her ist es wichtig, dass wir unsere Aufgaben erledigen. Die Mannschaft ist fit, wir können bis in die Verlängerung Gas geben, wenn’s sein muss. Das werden zwei brutal anstrengende Spiele.“

Am Montagvormittag hat der TSV noch eine Trainingseinheit absolviert. Da war auch Marco Zöller wieder dabei, der am Samstag kurzfristig verletzt ausgefallen ist, nun aber wieder spielen kann. Marc Obermeier srid wegen eines ausgekugelten Fingers erneut nicht mithelfen können. Lautstarke Unterstützung dürfte es wieder von Seiten der Fans geben. „Das ist sensationell in Dorfen“, sagt Donbeck beeindruckt. „Sie stehen in guten und schlechten Zeiten hinter uns und sind unser zwölfter Mann.“ Planegg darf sich heute also auf einiges gefasst machen.