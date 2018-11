Live-Ticker: Dorfen-Trainerduo mit Vertragsverlängerung vor Ebersberg-Spiel

Christian Donbeck wird auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie des TSV Dorfen stehen.

Mit Sieg Ebersberg überholen

von Wolfgang Krzizok

Ein Spiel steht für den TSV Dorfen in der Bezirksliga Ost heuer noch auf dem Programm, aber die Verantwortlichen denken schon ans nächste Jahr beziehungsweise die nächste Saison.

Dorfen – So hofft Sportlicher Leiter Markus Listl nicht nur auf drei Punkte am Samstag (15.15 Uhr) beim TSV Ebersberg, sondern auch darauf, dass am Wochenende der Kader für die nächste Saison steht. Das Trainergespann Donbeck/Hänle hatte ja schon vor einigen Tagen zugesagt, den Vertrag zu verlängern.

„30 Punkte wollten wir bis Jahresende haben, das können wir noch schaffen“, meint Listl. Weist der TSV doch derzeit 27 Zähler auf. Positiver Nebeneffekt: Man könnte zudem Ebersberg (29 Punkte) in der Tabelle überholen. Aber das wird nicht leicht, dessen ist sich der Sportliche Leiter bewusst. „Die haben mit Heiko Baumgärtner einen ehrgeizigen und guten Trainer“, weiß Dorfens Sportlicher Leiter. „Das wird wie so oft eine Partie auf Augenhöhe.“ Dem unglücklichen 1:1 vergangene Woche gegen Reichertsheim, als der Ausgleich der Gäste in der Nachspielzeit fiel, will er nicht nachtrauern. „Ich sehe es positiv“, sagt Listl. „Egal, ob wir gegen den Ersten oder Letzten gespielt haben, wir haben uns immer fünf bis sechs todsichere Chancen herausgespielt. Wir müssen halt mal welche reintun.“

Aber der Sportliche Leiter konzentriert sich am Wochenende noch auf etwas anderes: Auf die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison, nachdem das Trainergespann bereits verlängert hat (siehe Bericht unten). „Ich habe unter der Woche schon viele Gespräche geführt und kann sagen, dass der Großteil der Spieler schon zugesagt hat – auch solche, die höherklassige Angebote gehabt haben“, berichtet Listl stolz. „Am Wochenende geht’s weiter und ich hoffe, dass der Kader dann zu 90 Prozent steht.“ Fehlt nur noch ein Dreier gegen Ebersberg zum Glück.

Tipp: 3:2 für Dorfen

TSV-Kader:

Wolf, Gunderlach, Mittermaier, Zöller, Heilmeier, Hartl, Thalmaier, Hönninger, Friemer, Hellfeuer, Ertl, Mutlu, Balderanos, Hänle, Stelzer, Lorant.