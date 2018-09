Live-Ticker: Dorfen seit fünf Spielen ungeschlagen

Warnung vor Waldkraiburg

Dorfen – Auf Wolke sieben schwebt derzeit Bezirksligist TSV Dorfen. Mit 17 Punkten steht die Truppe des Trainergerspanns Donbeck/Hänle auf Platz sechs in der Bezirksliga Ost. Am Sonntag um 14.30 Uhr tritt der VfL Waldkraiburg, der mit acht Zählern auf Rang 13 liegt, in Dorfen an.

„Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, alle sind gut drauf, die Stimmung ist bestens“, erzählt Dorfens Sportlicher Leiter Markus Listl, der jedoch vor den Waldkraiburgern warnt. „Die haben eine sehr gute Mannschaft, die besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt.“ Nur wenn sein Team so weitermacht wie in den letzten Spielen, kann es das nächste Erfolgserlebnis für den TSV geben.

Listl empfindet eine gewisse Genugtuung darüber, dass die Kritiker mittlerweile verstummt sind, die nach dem mäßigen Saisonstart neue Spieler gefordert hatten. „Wir haben vier Leistungsträger verloren, dafür zwei A-Junioren und einen Spieler aus der Reserve eingebaut, da mussten wir viel Kritik einstecken“, denkt der zurück. Natürlich sei der Kader mit 15 Feldspielern und zwei Torhütern relativ klein. „Aber die Trainer hatten von Anfang an gesagt: Es passt, wenn alle mitziehen. Und das tun sie.“

Vor allem freut sich Listl über die letztjährigen A-Jugendspieler. „Das ist toll, wie die sich weiterentwickelt haben.“ Und dass sie zu ihren Einsätzen kommen, sei nur eine logische Folge, „denn bei unseren Trainern zählt nur die Leistung“.

Doch Listl sieht sich in der momentanen Situation auch als Mahner. „Das ist zwar alles sehr schön anzuschauen, aber letztlich haben wir noch gar nichts erreicht“, weiß der Sportliche Leiter. „Es ist nur eine Momentaufnahme, das kann auch ganz schnell wieder ins Negative umschlagen.“ Umso wichtiger wäre es, gegen die Waldkraiburger zu punkten. Dann hätte der TSV Dorfen nämlich ein richtig gutes Polster auf die Abstiegsränge. Tipp: 3:2 für Dorfen

Der TSV-Kader:

Wolf (Gunderlach), Trokic, Hartl, Zöller, Thalmaier, Hellfeuer, Hönninger, Balderanos, Heilmeier, Mittermaier, Friemer, Mutlu, Hänle, Stelzer, Ertl.