Lokalderby in Forstern, Gemeindederbys in Taufkirchen und Moosinning

Kreisklasse: Kompakt

von Redaktion Erding schließen

Die Kreisklasse im Überblick.

KREISKLASSE – DER LIGACHECK

Forstern im Derbyfieber:„Es ist DAS Derby für beide Teams“, weiß Forsterns Sportlicher Leiter Albert Bowinzki, der Buch nach dem Resultaten des ersten Spieltags die Favoritenrolle zuschiebt. „Die 3:9-Niederlage zum Auftakt ist abgehakt“, sagt er und verspricht: „So einen Auftritt wird es in dieser Saison nicht mehr geben. Bei Forstern fehlen die verletzten Andreas Maier und Sebastian Ittlinger sowie Urlauber Bastian Keilhacker – Aufsteiger fordert Absteiger: „Wir sind in der Kreisklasse noch nicht richtig angekommen“, sagt Wojtek Woiciechowski nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Hörgersdorf. Der Trainer von Aufsteiger FC Finsing 2 sieht der Partie beim Absteiger Klettham bedingt optimistisch entgegen. „Vor dem Spiel steht’s 0:0, und wenn es auch nach dem Spiel 0:0 steht, nehmen wir das gerne an.“ Christopher Biendl und Benedikt Obermaier sind in Urlaub, Benedikt Schiwietz und Felix Loskot angeschlagen, was die Sache nicht einfacher macht – Respekt vor dem TuS: Mit dem 3:1-Auftaktsieg im Rücken will der SV Walpertskirchen punktmäßig nachlegen. „Aber das wird nicht einfach“, weiß WSV-Trainer Sepp Heilmeier, „denn bei uns ist schon noch Sand im Getriebe.“ Ist doch Gegner Oberding mit einem 8:0 gestartet. Der TuS ist für Heilmeier Favorit, „denn wir haben vergangene Saison beide Spiele verloren, und heuer haben sie sich nochmal gut verstärkt“. Philipp Weber und Luca Fellermaier fehlen, so gesehen wäre der WSV mit einem Remis wohl schon zufrieden – Spielertrainer und Torjäger wieder da:Nach der Auftaktniederlage in Moosen blickt man bei Asips Taufkirchen optimistisch dem ersten Saison-Heimspiel gegen den FC Hohenpolding entgegen. Grund: Mit Mathias Guttmann, Spielertrainer Leos Balderanos und Torjäger Julian Schaumeier kehren drei wichtige Spieler aus dem Urlaub zurück. „Ich erwarte eine sehr agile, temporeiche und technisch versierte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird“, sagt Balderanos. „Nur wenn wir unser Maximum abrufen, können wir bestehen.“ Die Offensivpower des FCH sei „nur im Kollektiv zu stoppen“. Neun Tor waren am ersten Spieltag schon mal ein Ausrufzeichen des Aufsteigers. „Entsprechend gehen wir mit großem Selbstbewusstsein ins Gemeindederby“, verkündet Hohenpoldings Spielertrainer Thomas Bachmaier – Fünf Mann fahren in Urlaub: Während Eichenried beim 0:8 in Oberding einen klassischen Fehlstart hingelegt hat, ist der FC Moosinning 2 mit dem 0:0 gegen Hallbergmoos 2 im Soll. Mit einem weiteren Remis wären die Gelb-Schwarzen wohl zufrieden. „Rechtzeitig zum Derby haben sich fünf weitere Spieler in den Urlaub abgemeldet“, beklagt Moosinnings Trainer Hans-Peter Walter. So müsse er abwarten, ob er Verstärkung aus dem Bezirksliga-Kader bekomme oder Aufrücker aus der dritten Mannschaft. „Gegen uns wird sich Eichenried sicherlich anders präsentieren als bei der Schlappe in Oberding“, mumaßt Walter. „Deshalb werden wir sie nicht unterschätzen.“ In den letzten Gemeindederbys habe meist Eichenried das bessere Ende gehabt. „Deshalb haben auch wir am Sonntag einiges gutzumachen.“

Reise zum Unbekannten: Völliges Neuland betritt der SC Moosen am Sonntag, denn es geht zum VfB Hallbergmoos 2 in den Landkreis Freising. „Wir müssen uns auf alles einstellen, weil man nie weiß, in welcher Aufstellung sie antreten“, weiß Moosens Spielertrainer Maxi Bauer, der wieder auf Urlauber Anton Mundigl zurückgreifen kann.

Die Spiele, unsere Tipps: Sonntag, 13 Uhr: VfB Hallbergmoos II – SC Moosen 1:2. 14 Uhr: Rot-Weiß Klettham – FC Finsing II 0:0. 15 Uhr: FC Forstern – SV Buch 0:1, SV Walpertskirchen – TuS Oberding 2:4, SV Eichenried – FC Moosinning II 1:3. 17 Uhr: TSV Aspis Taufkirchen – FC Hohenpolding 4:3. wk