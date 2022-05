Erdinger Luftlöcher, Tiefflieger und ein 80-Meter-Tor

Von: Dieter Priglmeir

Torwartfehler und ChampionsLeague-Finale - da war doch was, und die könnten auch heute wieder passieren. Deshalb schon vorab ein paar tröstende Worte unserer Keeper aus dem Landkreis.

Sie wussten nicht, dass heute der „Tag des Torwartfehlers“ ist? Der wird stets am Tag des Champions-League-Finals gefeiert. Wahrscheinlich nur von den Fans von Real Madrid, die sich gern an die beiden Klöpse von Loris Karius erinnern. Aber jetzt treffen wieder Real und Liverpool aufeinander . Deshalb wollen wir schon mal den Keepern und treuen Merkur-Lesern Thibaut Courtois und Alisson Becker mitteilen: keine Angst vor Fehlern, denn die sind sogar unseren Torhütern im Landkreis schon passiert!

Manfred Huber vom FC Schwaig plädiert allerdings zurecht auf mildernde Umstände, sprich Goaßmaß-Party am Vortag. Im Spiel gegen den SV Eichenried machte er einer seiner Ansicht nach mächtigen Satz. „In Wahrheit war ich keinen Meter überm Boden und bin unter dem Ball durchgetaucht. Muss komisch ausgesehen haben.“ Zumindest hätten seine Mitspieler etwas sparsam geschaut – was wohl auch daran lag, dass sie auch den Status GG (Goaßmaß-geschädigt) hatten. Wie man Anfang der 1990er Jahre das Wohlbefinden in so einer Situation verändert hat? Huber: „Mit einer Kontermaß.“ Und ein bisserl was habe er auch ausgeben müssen.

Sein Nach-Nach-Nachfolger nahm sich Gegentore etwas anders zu Herzen. Beim 0:16 habe er „geweint wie ein Schlosshund“, gesteht Franz Hornof. Das war allerdings noch bei seiner Torwartpremiere als Knirps beim FC Grünbach. Inzwischen ist er 29 Jahre alt und sagt: „Man kann bei jedem Gegentor etwas lernen.“ Sehr viel Lernstoff hatte er diese Saison beim 3:7 im Landesliga-Spiel gegen Unterföhring gehabt. „Da habe ich mir gedacht, wir sind hier im falschen Film.“ Dumme Gegentore? „Natürlich wurmen die einen. Da darf man sich auch mal was anhören. Aber wenn der Stürmer vor dem leeren Tor vergibt, wird er auch aufgezogen.“

Lukas Becker musste sich auch ein verzweifeltes „Luuuuuuuuke“ von Coach Sebastian Held anhören. Beim Spiel in Eitting war dem Wörther Keeper bei einer Rückgabe eines Verteidigers der Ball unter dem Fuß durchgeflutscht und dann zum 0:1 über die Linie getrudelt. „Wir haben dann zwar noch 2:1 gewonnen. Ich musste dann aber wochenlang Pässe üben – die Leiden des jungen Wörther.

Die kennt auch Chris Brader, Torwart des FC Langengeisling, der sich heuer im Spiel gegen Baldham einen Freistoß selbst ins Tor geschmissen habe, der eigentlich vorbeigeflogen wäre. „Und das, nachdem ich vorher noch laut ,Torwaaaart’ gerufen habe“, erzählt er. „Zum Glück war es kein spielentscheidendes Tor.“ Aber die wichtigen, die kriege man ewig nicht mehr raus, meint auch sein Geislinger Kollege Chris Bernhardt: „Der Lucky Punch des Gegners in der letzten Minute ist am schlimmsten.“ Die seien deutlich schlimmer als etwa jenes Gegentor in der Jugend, „als ich völlig planlos rausgelaufen bin. Der Stürmer musste nur noch den Ball zu seinem Mitspieler quer legen“, erinnert Bernhardt an ein Jugend-Derby mit der JFG Sempt gegen Altenerding. „War aber nicht schlimm, weil Sebastian Schimschal einen Freistoß in den Winkel gesetzt hat.“ Lucky Punch auf der richtigen Seite eben. Und überhaupt: „Fehler abzuhaken, das gehört zum Reifeprozess.“

Das ist ja auch sehr viele Etagen höher auch so. Der famose Keeper Andreas Rössl zum Beispiel hat solche Dinge mit dem Torwarttrainer besprochen. Der Finsinger war jahrelang beim FC Bayern, hat in der Jugend auch mal bittere DM-Finalniederlagen hinnehmen müssen. Bei den Bayern-Amateuren kam er dann sogar zur zweifelhaften Ehre, für das „Kacktor des Jahres“ nominiert zu werden. Das ist eine etwas fiese Rubrik, die Arnd Zeigler für seine WDR-Show „Die wunderbare Welt des Fußballs“ eingeführt hat. Was war passiert? Im Spiel gegen die SpVgg Unterhaching schlug Rössl bei einem Klärungsversuch ein Luftloch, und der Hachinger Stürmer schob locker ein. Aber das war eh schon ein gebrauchter Tag, denn die Bayern gingen damals 1:4 unter.

Andi Vierthalers bitterster Moment war zugleich der größte für seinen Gegenüber. Als damals 20-Jähriger hatte der Neuchinger Torwart die Taktik des neuen Trainers Stefan Bies beherzigt, agierte als Libero hinter der Dreierkette und stand an der Strafraumkante, was auch kein Problem zu sein schien, als es auf der gegenüberliegenden Seite einen Eckball gab. Dummerweise fing den der Moosener Torwart ab und schlug die Kugel nach vorne, die vom Wind getrieben immer weiter flog – direkt ins Neuchinger Tor, „so schnell habe ich gar nicht schauen können“, sagt der heute 31-Jährige, der sich die Geschichte noch lange bei jeder Party anhören musste.

So, Monsieur Courtois und Senhor Alisson, das waren jetzt genügend Beispiele, um klar zu machen: Fehler können immer passieren. Nur eine Bitte hätten wir: Nicht die Platzverhältnisse dafür verantwortlich machen. Denn wir gehen davon aus, dass der Rasen in Paris anders ist als auf unseren Plätzen in den 1970ern, wo im Strafraum eher spärlich das Gras wuchs. Linien waren eigentlich nicht nötig, denn der Erdhaufen begrenzte den Fünfmeterraum. Also ließ Sebastian Held sen., Keeper der Altenerdinger AH, beim Spiel in Neuching am Fünfer stehend hinter sich einen Rückpass ins Toraus passieren. Allerdings gab es keinen Abstoß. Der Ball war ins Tor gekullert. Der Neuchinger Platz war nämlich verbreitert worden.