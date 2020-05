Eichenried schlägt Moosinning im Ortsderby

MA Club Championship

Die Hauptrunde der Offenen Erdinger Kreismeisterschaft geht auf die Zielgerade. Der 11. Spieltag ist absolviert, und die ersten Entscheidungen sind wohl gefallen.

Erding– In der Division I dürfte der FC Schwaig kaum mehr von Platz eins zu verdrängen sein, und in der Division II hat Tabellenführer TSV Gilching-Argelsried einen ähnlich großen Vorsprung auf die Verfolger.

Im Mittelpunkt stand diesmal die Partie SV Eichenried gegen den FC Moosinning. „Das haben wir live übertragen, denn das ist für die Eichenrieder das Derby schlechthin“, erzählt Organisator Maxi Maier. Am Ende hatte der SVE, der immer besser in Schwung kommt, den großen Ortsrivalen in die Knie gezwungen und sich damit in der Division I als Tabellensiebter eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale geschaffen. Nur noch der FC Seeshaupt kann Eichenried rauskicken.

„In der Division II sind die Achtelfinalplätze härter umkämpft, da sind noch einige Mannschaften im Rennen“, erzählt Maier. Klettham II hat den Sprung verpasst und rutscht immer weiter ab. Hohenpolding, das laut Maier „zuletzt richtig Gas gegeben hat“, musste diesmal allerdings die erwartete Niederlage gegen Spitzenreiter Gilching-Argelsried hinnehmen.

„Bis jetzt läuft alles reibungslos, ich habe noch nichts Negatives gehört“, teilt der Organisator mit. Ganz toll findet er, „dass hier alles ultra-fair abläuft, und dass man viele neue Leute kennenlernt“. Man schreibe sich, stehe in Kontakt, „und weil ja alles Fußballer sind, tauschen wir uns auch immer über die aktuelle Fußball-Situation aus.“ wk

Der 11.Spieltag:

Division I

FC Seeshaupt : FC Türkgücu Erding 9:0

(M. Höcherl - Arslan 3:1, Andre - Celik 8:0, P. Höcherl - Nacar 2:1)

RW Klettham - FC Forstern 3:6

(Kaspar - Koroschetz 7:2, Karamatic - Herrmann 0:4, Laschinger - Wall 1:7)

FC Schwaig - SpVgg Altenerding 7:1

(Empl - Altinisik 7:3, Fichtlscherer - Schmittner 5:5, Sommer - Voichtleitner 4:0)

VfB Hallbergmoos - SV Wörth 1:7

(Kostorz - Hawkins 1:4, Edlböck - Müller 2:2, Hammerl - Becker 2:4)

FC Langengeisling - TuS Oberding 7:1

(Maier - Werner 2:2, Schimschal - Huber 4:3, Birnbeck - Acilan 14:0)

SV Eichenried - FC Moosinning 6:3

(Huber - Eschbaumer 3:6, Dobry - Forster 5:1, Gruber - Esposito 3:2)

FC Finsing - FC Garmisch 7:1

(Zelger - Loshi 5:2, Schätzl - Poniewaz 2:2, Huber - Schrimpf 5:1)

1. FC Sportf. Schwaig 38 89

2. FC Finsing 31 71

3. SpVgg Altenerding 33 63

4. FC Moosinning 31 55

5. FC Forstern 35 53

6. SV Wörth 33 51

7. SV Eichenried 32 50

8. FC Seeshaupt 33 46

9. FC Garm.-Partenkrch. 31 43

10. FC Langengeisling 33 34

11. RW Klettham 30 33

12. VfB Hallb.-Goldach 31 32

13. Türk Gücü Erding 33 31

14. SpVgg Eichenkofen 32 23

15. TuS Oberding 32 18

Division II

Aspis Taufkirchen - TSV Moosburg 9:0

(Empl - Czeloth 5:0, Georgiadis - Gessler 2:1, Guttmann - Cayli 3:2)

SG Reichenkirchen - TSV Gräfelfing 6:3

(Erbilgin - Sönmezcicek 4:2, Lehner - A. Schmidt 2:4, Persau - S. Schmidt 4:1)

SG Langenpreising - RW Klettham II 7:1

(Hösl - Gerigk 7:0, Dorsch - Simmet 3:3, Reithmeier - Greckl 3:1)

FC Inning - TSV Waldkraiburg 3:6

(Daimer - Jusic 1:0, Weigert - Kürbüz 0:3, Doubrawa - Grahovac 3:6)

SVA Palzing - SC Fürstenfeldbruck 0:9

(Goldbrunner - A. Besirevic 0:5, Kaden - Rrahmani 2:4, Karremann - F. Besirevic 2:7)

FC Hörgersdorf - TSV Wartenberg 6:3

(Feldhofer - Vogt 4:1, Gruber - Unterreitmeier 2:3, Wendlinger - Lehmann 3:1)

FC Hohenpolding - TSV Gilching 3:6

(Kronseder - Michl 2:6, Nitzl - Buckl 2:6, Eibl - Diker 4:2)

1. TSV Gilching-Argelsried 33 81

2. TSV Aspis Taufkirchen 33 64

3. SG Langenpr./ Zustorf 33 61

4. FC Inning am Holz 33 58

5. SC Fürstenfeldbruck 32 54

6. FC Hohenpolding 32 51

7. SC Kirchasch 30 48

8. RW Klettham II 33 48

9. VfL Waldkraiburg 34 45

10. TSV Moosburg Neustadt 30 44

11. FC Hörgersdorf 33 43

12. SG Reichenkirchen 31 29

13. SV Ampertal Palzing 33 26

14. TSV Gräfelfing 33 24

15. TSV Wartenberg 33 18

Die MA Club Championship

ist eine Offene Erdinger Fußballkreismeisterschaft, die der MA Gold Cup und der Erdinger/Dorfener Anzeiger auf der Konsole ausspielen lässt. Gespielt wird im heimischen Wohnzimmer EA SPORTS FIFA 20 auf der Playstation 4.