Torfrau Bauer verhindert Blamage – Extrem schwache Vorstellung der SG Kirchasch/Walpertskirchen

Teilen

Marlene Hirschs Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 war eine der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten schwachen Leistung der SG. © SG Kirchasch/Walpertskirchen

In der Kreisliga 4 Donau/Isar hat die SG Kirchasch/Walpertskirchen gegen Ampertal Unterbruck eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen.

Maria Bauer, Torfrau der SG Kirchasch/Walpertskirchen, war bei der 1:4-Heimniederlage im letzten Kreisliga-Saisonspiel dieses Jahres gegen Ampertal Unterbruck bei allen Gegentreffern machtlos. Mit starken Abwehrparaden hat sie sogar eine noch höhere Pleite der Mannschaft verhindert. Das Tabellenschlusslicht aus Unterbruck dominierte das Geschehen vom Start weg bis zum Schlusspfiff.

Beim Führungstreffer setzte sich eine Ampertalerin auf der linken Seite gleich gegen drei Gegnerinnen stark durch, legte dann perfekt zur Mitte auf Kapitänin Lena Zaindl ab, die nur mehr einschieben brauchte. Dem Treffer zum 2:0-Halbzeitstand für Unterbruck gingen deutliche Kommunikationsprobleme in der SG-Hintermannschaft voraus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff fiel dann die endgültige Entscheidung, als ein zu kurz abgewehrter Ball genau vor die Füße von Zaindl fiel, diese per Körpertäuschung zwei SG-Spielerinnen düpierte und zum 3:0 einschob. Die SG verkürzte per Kopfball von Marlene Hirsch nach einem Standard (65.) und fing sich im Gegenzug den Treffer zum 1:4-Endstand nach einer erschreckend schwachen Vorstellung der Gastgeberinnen ein. (wp)