Joker sticht doppelt - TSV Dorfen „friemelt“ beim SVN 0:2-Rückstand um

Michael Friemer traf in der Schlussphase zum Sieg des TSV Dorfen. © Weingartner (TSV Dorfen)

Der TSV Dorfen dreht die Partie beim SVN München und feiert den ersten Saisonsieg. Matchwinner am Dienstagabend war Joker Michael Friemer.

Dorfen – Beim SVN München haben die Fußballer des TSV Dorfen ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewannen sie auf dem Neuperlacher Kunstrasen mit 3:2 (1:2) Toren. Großen Anteil hatte Michael Friemer, der zweimal einnetzte.

Die erste Möglichkeit hatten die Isenstädter. Nach Zuspiel von Alexander Heilmeier wehrte Keeper Niklas Leitermann einen Schuss von Gerhard Thalmaier aus spitzem Winkel zur Ecke ab. Dann kam Alexander Linner aus 18 Meter zum Schuss, wurde aber abgeblockt (3.).

Teouri trifft in der Anfangsviertelstunde doppelt für den SVN München

Danach leistete sich die Dorfener Defensive zwei folgenschwere Fehler. Bei einem Gestochere 25 Meter vor dem TSV-Tor spitzelte Linner den Ball unglücklich in den Lauf von Rachid Teouri. Der lief alleine auf Alex Wolf zu und schob das Leder aus 14 Meter ins lange Eck (4.). Zehn Minuten später fiel schon das 2:0. Wieder ging ein Ballverlust der Dorfener im Mittelfeld voraus. Jose Maximilian Andrade Ceballos schaltete am schnellsten, passte auf Teouri, der Wolf umkurvte und das 2:0 erzielte.

Das wollten sich die Gäste nicht bieten lassen. Sie zeigten Moral. Linners Freistoß aus 25 Meter fischte Leitermann noch aus dem Winkel (27.), beim Anschlusstreffer war er aber machtlos. Nach einer Balleroberung ließ Fabio Zöller noch zwei Verteidiger ins Leere laufen und traf aus 16 Metern und spitzem Winkel zum 1:2 (29.). Aber auch die Neuperlacher hatten noch eine Möglichkeit: Auf Zuspiel von Teouri zielte Andrade Ceballos aus 18 Metern knapp vorbei (36.).

Michael Friemer trifft kurz nach seiner Einwechslung zum Ausgleich

Nach dem Wiederanpfiff ging es zunächst hin und her. Eicher stellte sein Visier bei seinem 16-Meter-Schuss zu hoch ein (50.). Wolf lenkte einen Freistoß von Andrade Ceballos an den Pfosten (52.) und klärte abermals gegen den Stürmer, der ihn mit einem Hackentrick überlisten wollte (60.).

Dann wurde Friemer eingewechselt – und es lohnte sich. Nach einem Freistoß von Linner aus dem Halbfeld war er per Kopf zur Stelle und markierte den Ausgleich (69.). Dann sah SVN-Kapitän Enes Kiran die rote Karte. Er hatte Zöller gegen die Beine getreten und ihn dann unsanft umgeschubst (73.). Ein Treffer von Friemer nach Zuspiel von Yavuz Tenha) wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (75.).

„Wir waren von der ersten Minute an voll im Spiel.“

Aber die Dorfener gaben nicht auf. Ein Abschlag von Wolf erreichte Tenha. Der behauptete sich gegen die Innenverteidigung. Pass auf Friemer, der setzte sich im Laufduell schließlich durch und schob das Leder durch die Beine von Leitermann zum 3:2-Sieg ins Netz (78.). Die Neuperlacher waren jetzt bedient. Mit hohen und weiten Bällen versuchten sie nun ihr Glück, kamen aber nicht mehr gefährlich vor das Dorfener Gehäuse.

Benedikt Hönninger, derzeit verletzter Spieler des TSV Dorfen: „Das war eine starke Leistung über 90 Minuten. Wir waren in Zweikämpfen bissiger und aggressiver als zuvor, aber immer im Rahmen der Fairness. Wir waren von der ersten Minute an voll im Spiel. Durch zwei dumme Fehler sind wir zwar in Rückstand geraten, haben aber dann Mentalität und Kampfeswillen gezeigt, die uns wieder zurückgebracht haben. Das war eine überzeugende Leistung und ein Schritt nach vorne.“ (HANS-PETER MERTINS)