Max Straßers persönliches KSC-Märchen

Fußball

von Daniel Georgakos schließen

Seit zwei Jahren kickt Max Straßer beim SC Kirchasch. Eigentlich hatte er seine Fußballschuhe bereits in der C-Jugend der JFG Moosrain an den Nagel gehängt.

Kirchasch – Im Fußball ist alles möglich. Das wissen die Liebhaber des Sports nicht erst seit der laufenden Europapokalwoche. Die Geschichten, die vorher niemand für möglich gehalten hätte, sind die besten. Eine solche Geschichte hat Max Straßer zu erzählen, der vor zwei Wochen überraschend sein Debüt in der Kreisklasse gab.

Seit zwei Jahren kickt Straßer beim SC Kirchasch. Eigentlich hatte er seine Fußballschuhe bereits in der C-Jugend der JFG Moosrain an den Nagel gehängt, doch Kirchascher Freunde überredeten den Notzinger zu einem Comeback beim KSC. Straßer erinnert sich genau: „Das war am Kronthaler Weiher. Da wurde ich gefragt, ob ich nicht mal zum Training kommen mag.“ Gefragt, getan: Seitdem ist der 23-Jährige mit Leidenschaft dabei, auch wenn die erste Saison nicht nach seinem Geschmack verlief. Ohne eigenen Treffer stieg er mit der Zweiten chancenlos in die B-Klasse ab.

In dieser Saison aber, speziell in der Rückrunde, läuft es für Straßer. Im April netzte er in drei aufeinanderfolgenden Spielen der Zweiten in der B-Klasse ein, was an KSC-Spielertrainer Markus Weber nicht vorbeiging. „Nach den Toren hat mich der Mäcki gefragt, ob ich am Donnerstag in der Ersten trainieren will“, erzählt Straßer, der nicht nur im Training dabei sein sollte, sondern überraschenderweise vier Tage später beim Heimspiel gegen Moosen in der Startelf stand. „Anscheinend war ich im Training nicht so schlecht“, scherzt er.

Vor dem Spiel war die Nervosität riesengroß, niemals habe er damit gerechnet, gleich von Anfang an spielen zu dürfen: „So oft kommt es ja nicht vor, dass Spieler von der Zweiten in der Ersten spielen. In der Kabine haben alle nur zu mir gesagt, ich soll’s so machen wie im Training, das hat mir sehr geholfen.“

Für Weber war klar, dass Straßer gegen Moosen starten werde: „Richi Hehenberger war verletzt, und ich wollte einen Stürmer bringen, der den Ball gut halten kann. Genau so einer ist der Max.“ Die Aufstellung sollte sich auszahlen, denn Straßer traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für Kirchasch. Sein erstes Tor im ersten Spiel in der Kreisklasse. Ein „geiles Gefühl“ für den Stürmer, der dieses Tor wohl nie vergessen wird: „Jeder in ganz Kirchasch hat sich mit mir und für mich gefreut“, erzählt er. Der Mannschaft schuldet er jetzt einen Kasten Bier.

Im Samstags-Heimspiel gegen Apsis Taufkirchen (15 Uhr) steht Straßer erneut im Kader, wird aber vorerst auf der Bank Platz nehmen müssen. Toptorjäger Hehenberger ist wieder fit und kehrt zurück in die Startelf. „Was zählt, ist der Aufstieg“, sagt Straßer, der sich als „kleines Zahnrad einer sehr starken Mannschaft“ sieht. DANIEL GEORGAKOS