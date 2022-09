FC Langengeisling will gegen die „Wundertüte“ aus Buchbach Punktepolster ausbauen

Teilen

Nach dem Überraschungssieg gegen Srbija München wollen die Langengeislinger um Spielertrainer Maxi Hintermaier (Mitte) direkt nachlegen. © Christian Riedel

In der Bezirksoberliga Ost will der FC Langengeisling am Samstag um 14.00 Uhr gegen die Buchbacher Reserve den zweiten Dreier in Folge eintüten.

Langengeisling – „Der Sieg gegen Srbija war unglaublich wichtig, aber jetzt müssen wir nachlegen“, sagt Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier vor dem Auftritt seiner Mannschaft am Samstag um 14 Uhr bei der U 23 des TSV Buchbach. Aber auch die Gastgeber haben zuletzt Selbstvertrauen getankt, konnten sie doch mit dem 2:1 in Ostermünchen die Rote Laterne abgeben. „Buchbach liegt fünf Punkte hinter uns, mit einem Sieg könnten wir uns ein richtig großes Polster nach unten verschaffen“, weiß Hintermaier.

Der neue Buchbacher Trainer Yüksel Acipinar hat Respekt vor den Geislingern. „Der Gegner hat Qualität, ich kenne ja einige Spieler persönlich und weiß, was sie draufhaben. An den Ergebnissen sieht man auch, dass Langengeisling sehr wohl in der Lage ist, auch mal einen Vorsprung zu verteidigen“, betont der TSV-Coach. Er beschreibet den Gegner als spielerisch starke Mannschaft. „Langengeisling kann den Ball gut halten, sucht spielerische Lösungen, kann aber auch gut pressen. Wir müssen schauen, dass wir wieder über den Kampf ins Spiel finden und weniger Fehler als der Gegner machen“, betont Acipinar.

Was den Buchbacher Kader betrifft, so spricht FCL-Coach Hintermaier von einer „Wundertüte, weil man nie weiß, wer von der Regionalligamannschaft in der Bezirksliga aushilft“. Drei bis vier Stammspieler seien in den letzten Jahren immer dabei gewesen. Allerdings war das Regionalligateam am Freitag gegen Pipinsried im Einsatz und muss am Montag in Eichstätt ran.

Was seinen Kader betrifft, so freut sich Hintermaier über die Rückkehr von Nico Simak. Hinter Ömer Altinisik steht noch ein Fragezeichen: „Er war die ganze Woche krank.“ Nicht mehr rechnen kann er dagegen vorerst mit Daniel Geigerseder, der mit seiner Frau aus beruflichen Gründen bis Jahresende in die USA übersiedelt. „Wir werden ihn sportlich wie menschlich vermissen“, sagt Hintermaier. (wk/buc)

Tipp: 2:1 für Langengeisling

FCL-Kader

Hierl (Rotert), Faltlhauser, Wilson, Seeholzer, Simak, Hintermaier, Dornauer, Altinisik (?), Aigner, Kaiser, S. Stenzel, Steck, M. Geigerseder, Birnbeck, Bucher, Riederle, Rupprecht, Maier.