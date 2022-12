Kreisklasse und Oktoberfest-Band statt Regionalliga – Maximilian Bauer im LIVE-Interview

Von: Thomas Jank

Maximilian Bauer ist derzeit bei seinem Heimatverein SC Moosen/Vils in der Kreisklasse als Spielertrainer tätig. © FuPa / Imago Zink

Maxi Bauer kämpft mit dem SC Moosen/Vils um den Aufstieg in die Kreisliga. Der Stürmer hat schon Regionalliga-Erfahrung beim TSV Buchbach gesammelt.

Moosen/München – Maximilian Bauer fing seine Karriere im Herrenbereich beim TSV Dorfen in der Kreisliga an. Über drei Spielzeiten erzielte der Torjäger 68 Tore in 68 Spielen, wodurch er schnell auf den Zetteln vieler höherklassigen Vereine landete. Im Sommer 2014 entschied er sich für einen Wechsel zum Regionalligisten TSV Buchbach.

Dort bestritt Bauer in fünf Saisons 126 Spiele und erzielte 20 Tore. Trotz der eher geringen Torquote und einer hohen Verletzungsanfälligkeit war der Stürmer sehr wichtig für den TSV, stand regelmäßig in der Startformation des Kult-Klubs. Der 29-Jährige hatte beim Regionalligisten einen Vertrag bis Juni 2020.

Trotz des noch laufenden Vertrags entschied sich Maximilian Bauer im Sommer 2019, den TSV Buchbach zu verlassen. Für den Offensivakteur, der nebenbei auch als Lead-Sänger der Band „Tetrapack“ für Stimmung auf Volksfesten in München und Umgebung, Hochzeiten und sogar auf dem Oktoberfest sorgt, war der Spagat zwischen Regionalliga-Fußball und beruflicher Karriere nicht mehr machbar. Deshalb entschied er sich 2019 dazu, zu seinem Heimatverein SC Moosen/Vils zurückzukehren.

SC Moosen/Vils kämpft um den Aufstieg: Punktgleich mit RW Klettham/Erding und SpVgg Altenerding

Bauer ist bei seinem Heimatverein, für den er in der Jugend spielte, nicht nur als Stürmer aktiv. Der 29-Jährige wechselte als Spielertrainer zu den blau-gelben und schießt bis heute nicht nur viele Tore, sondern trainiert auch weiterhin die erste Mannschaft.

Das klappt sehr gut, der SC Moosen kämpfte die vergangenen beiden Spielzeiten bis zum Schluss um den Aufstieg in die Kreisliga mit und verpasste ihn jeweils nur ganz knapp. Auch diese Saison steht die Mannschaft um den Torjäger sehr gut da. Durch einen 3:0-Sieg am letzten Spieltag zog die Mannschaft noch an RW Klettham/Erding vorbei und steht zur Winterpause auf dem ersten Tabellenplatz. Allerdings ist das Rennen um den Aufstieg in der Kreisklasse Donau/Isar 4 sehr knapp: RW Klettham/Erding, die sich ab nächstem Jahr mit dem FC Erding zusammenschließen, und Aufsteiger SpVgg Altenerding sind punktgleich und nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter dem SC Moosen/Vils.

Wir sprechen am Montag ab 18.00 Uhr mit Maxi Bauer live auf unserer Facebook-Seite. Dort wird der Stürmer einige Fragen zu seiner Vergangenheit bei Buchbach, seiner Entscheidung für die Musik und die aktuelle Saison beantworten. (Thomas Jank)