Mehr Außenseiter geht kaum - Geisling gastiert beim Tabellenzweiten SK Srbija

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Torloses Unentscheiden zwischen dem FC Langengeisling und TSV Peterskirchen. © Anton Deiter

Der FC Langengeisling hat am Wochenende ein richtiges Brett vor der Brust. Der FCL muss zum Bezirksliga-Aufsteiger und Aufstiegsaspiranten Srbija München.

Langengeisling – Wie die Rollen zwischen dem FC Langengeisling und dem SK Srjbia München verteilt sind, wird beim Blick auf die Tabelle deutlich. Hier die Geislinger, die nur drei Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz haben, dort die Serben, die auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz liegen, mit lediglich drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Kastl, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Folglich ist der FCL bei der Partie, die am Samstag um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Bert-Brecht-Allee in München ausgetragen wird, krasser Außenseiter.

„Das ist ein richtig starker Gegner, die haben richtig Qualität“, weiß FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier, den allerdings wundert: „Die hatten zuletzt immer bloß 13, 14 Leute dabei. Aber das reicht anscheinend. Die sind recht stabil unterwegs.“ Zwei Dinge beziehungsweise Spiele machen dem Geislinger Coach aber durchaus Mut. Zum einen ist es die überraschende 1:3-Niederlage der Serben vor drei Wochen bei Schlusslicht SB DJK Rosenheim. Da schlug der Tabellenletzte in der 4. Minute der Nachspielzeit gleich zweimal zu.

Zum zweiten ist es das Hinspiel in Langengeisling, das der FCL sensationell 2:0 gewonnen hat. „Da haben wir wirklich super gespielt“, erinnert sich Hintermaier. „Da haben wir alle Zweikämpfe angenommen und ihnen die Lust am Spiel genommen. Vielleicht kriegen wir das ja wieder hin.“

Der Geislinger Spielertrainer erwartet, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird. „Deshalb haben wir diese Woche auch auf Kunstrasen trainiert und hatten eine echt gute Trainingswoche, auch wenn wir nicht allzu viele Leute waren“, berichtet er. Ganz wichtig sei, dass Torjäger Florian Rupprecht wieder dabei ist. Auch Lucas Seeholzer und Moritz Wiesheu sind wieder einsatzbereit. Michael Faltlhauser fehlt allerdings krankheitsbedingt, und auch Kilian Kaiser schwächelt. „Er hat am Dienstag noch trainiert, am Donnerstag war er krank, aber ich hoffe, dass er am Samstag dabei ist“, sagt Hintermaier.

Ein wenig trauert er noch den verschenkten Punkten vergangene Woche beim 0:0 gegen den TSV Peterskirchen hinterher, „weil da wieder alle für uns gespielt haben, aber letztlich war es doch ein wichtiger Punkt“. Außenseiterrolle hin oder her – das ficht den FCL-Spielertrainer nicht weiter an. „Ich spiele Fußball, um zu gewinnen, egal gegen wen es geht“, erklärt Coach Hintermaier selbstbewusst. (Wolfgang Krzizok)

FCL-Kader

Hierl (Strecker); S. Stenzel, Seeholzer, Hintermaier, Buchberger, Kaiser (?), Maier, Aigner, K. Stenzel, Bucher, Riederle, Rupprecht, Birnbeck, Wagenlehner, Wilson, Wiesheu