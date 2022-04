Mister Moosinning, die Wette mit dem Wirt und der Kappenstoß

Von: Dieter Priglmeir

Was wäre der FC Moosinning und der Fußball im Landkreis ohne Karl Thumbs? Dieter Priglmeir hat im Sportgeflüster zum Wochenende einige Anekdoten über den FCM-Chef gesammelt.

Wer hat an der Uhr gedreht? Karl Thumbs gewiss nicht, der schießt sie höchstens von der Decke. Aber damit will ich ihm jetzt nicht auf den Zeiger gehen, schließlich ist er Jubilar. 60 wurde Mister FC Moosinning am Donnerstag. Heute steigt die Feier. Da werden sicher einige alte Geschichten ausgegraben.

Zum Beispiel die Wette, die er mit dem Pelz-Wirt laufen hatte. Wirklich laufen, denn es ging darum, wer den alten Moosinninger Fußballplatz schneller zehnmal umrundet. Thumbs durfte sich mit seinem Spezl Bepperl Romir abwechseln, der „Pelz“ Hans, seines Zeichens fittester Moosinninger aller Zeiten, pfiff auf einen Staffelbruder. Das halbe Dorf sah bei Musik und Fassbier zu, wie die Jungspunde gewannen – und dann ein Jahr lang freie Zeche hatten beim Schnitzel-Wirt. Thumbs hatte sich wochenlang darauf vorbereitet. „Und er hatte Glück, dass der Hans wegen einer Grippe noch geschwächt war“, erzählt Helmut Huber, der damals live dabei war. Ohnehin ist er ein jahrzehntelanger Weggefährte. Vor fünf Jahren trainierten sie gemeinsam die A-Jugend. „Mit eich Loser nehm i’s no oiwei auf.“ So motivierte Thumbs die Burschen, gab dann im Trainingsspiel den klassischen Libero – „und zog sich nach fünf Minuten einen Faserriss zu“, erzählt Huber, betont aber auch, „dass Karl ein begnadeter Fußballer war“. Was auch Eicke Lenz bestätigt: „Wer schon mit 19 in der Landesliga spielt, kann ja kein Dahergelaufener sein.“

Die damalige Aufstiegsfeier endete übrigens für den Jungspund anders als für die Routiniers. Während die Lanzingers, Eschbaumers, Krohs und Hiltmairs nach der durchzechten Siegesnacht ihren Kater am Weiher ausschliefen, zwickte in Blicknähe der arme junge Kerl Eisen in der Humplmair-Werkstatt, wo er einen Ferienjob hatte. „Da stand er bei Prügelhitze“, erinnert sich Eschbaumer, „und wir haben uns gesonnt“.

Andere feiern, und er arbeitet – das ging später so weiter, als Thumbs das Sportcafé Riff führte. „Präsident und gleichzeitig Gastronom, so etwas gab es meines Wissens in Deutschland nur noch einmal: Karl-Heinz Wildmoser bei den Löwen“, meint Wast Held, „und das passt ja, weil der Karl ja auch ein glühender Löwen-Fan ist“. Wie übrigens Sohn Bene, der erzählt, dass bei Sechzger Spielen nur eine nichts zu lachen hat: „Meine Ma.“ Seit sie einmal in jenem Moment in dem Raum kam, als die Löwen ein Tor kassierten, gilt sie als Pechvogel, weshalb die Herren Thumbs die Spiele lieber ohne sie anschauen. So san’s de Sechzger.

Albert Gröber nennt seinen Spezl sogar einen „Dunkelblauen“, rühmt dessen fußballerische Klasse („Genialer Mittelfeldstratege. Er hat mir die Bälle perfekt reingelegt.“), aber auch die Qualitäten als Kartler, wo er neben seiner Raffinesse auch Kondition bewies. „Einmal haben wir so lange gespielt, dass wir uns nicht merken konnten, wer zuletzt die Karten ausgegeben hat“, erzählt Gröber. Da half nur noch ein Trick: „Der Geber hat dann immer einen weißen Hut aufgesetzt, den meine Frau zuvor aus der Faschingstruhe geholt hat.“

Aber selbst in diesem Moment würde Peter Werndl seinen Präse nicht unterschätzen – aus gutem Grund. „Einmal war im Riff ein Stuhl in der Schafkopfrunde frei. Da habe ich mich hingesetzt.“ Fünf Minuten später sei er um gut 50 Euro ärmer gewesen. „Ich würde nicht unbedingt gegen den Karl schafkopfen oder watten.“ Ansonsten sagt der FCM-Routinier nur Gutes über „meinen Ziehvater, der mich mit 16 schon zur Ersten hochgezogen und auch während längerer Verletzungsphasen immer unterstützt hat“. Wie Thumbs den FCM lebt, dafür gebe es viele Beispiele. Am besten gefalle ihm das Bild, wie der FCM-Chef die Sprenkleranlage über die Anlage schiebt. „Wir hatten Training, und plötzlich taucht er mit seiner Blechkiste auf, um dem Platz was Gutes zu tun.“ Dass der gesamte FCM so gut da steht, liegt laut Werndl vor allem am Chef, der die Gabe habe, alle Ehrenamtlichen zusammenzubringen. „Meister der Diplomatie“, nennt ihn Werndl.

Wobei: Thumbs kann auch mal einen raushauen, wie sich Schwaigs ehemaliger Fußballchef Toni Scheckenhofer erinnert. Nach einem Testspiel, das der FCM haushoch gewonnen habe, sagte der Vereinschef: „Dass Schwaig gegen uns gewinnt, des werst nie erleben.“ Im ersten Punktspiel passierte es tatsächlich. Schwaig lag nun auch in der Bezirksliga vor dem FCM, weshalb Scheckenhofer dann wochenlang kommentarlos die Tabelle ins Hause Thumbs schickte. „Mit ihm kann man so was machen. Der nimmt’s mit Humor“, sagt Scheckenhofer.

Und weil auch wir unseren freien Mitarbeiter Karl Thumbs so einschätzen, erzählen wir jetzt doch noch die eingangs erwähnte Geschichte, die uns Anton Bönig verraten hat. Gemeinsam waren sie bei einem Hallenturnier in Tschechien. Beim Neunmeterschießen im Finale hieß der letzte Schütze Karl Thumbs. Er probierte es mit dem Spitz – und schoss die Uhr von der Wand. „Seitdem heißt er bei uns nur noch Kappenstoß-Thumbs“, sagt Bönig. Wir finden: Er ist zeitlos ein Held.