Von Finsing nach Charkiw: Mit den Kindern heim ins Kriegsgebiet

Von: Dieter Priglmeir

Wieder vereint: Yana Nebozhyn mit ihrem Sohn Kyril, Ehemann Vlad und Tochter Sofia (v. l.). © Privat

Ein Jahr spielte Kyril (13) mit seinen Kumpels Fußball bei der JFG Speichersee. Jetzt ist seine Familie in die Ukraine zurückgekehrt, wo Vater Vlad wartet.

Charkiw/Finsing – Ja, schreibt Yana Nebozhyn, es gebe sehr wohl schon Fußballmannschaften in Charkiw, die bereits mit dem Training für Kinder begonnen haben, „aber im Moment habe ich Angst, Kyril hinzubringen. 30 Kilometer von uns entfernt ist eine Grenze zu Russland, Raketen treffen vor Beginn des Luftalarms ein.“ Die Ukrainerin wendet sich in diesem Brief an Claus Tebart. Er ist der Vorsitzende der JFG Speichersee, in dem ihr Sohn Fußball gespielt hat. Jetzt sind sie ins Kriegsgebiet zurückgekehrt.

„Kyril war super integriert. Alle mochten ihn“, erzählt Tebart, der gemeinsam mit Martin Suhre den 13-Jährigen trainiert hat. Er erinnert sich noch an die Anfänge, an die freundliche Aufnahme. Daran, dass sein Sohn Daniel sofort in den Keller lief, um Fußballschuhe und Trainingsklamotten zu holen, als er von dem ukrainischen Neuzugang hörte. „Nach Kyrils erstem Tor sind alle auf ihn zugelaufen und haben abgeklatscht.“

Was den beiden Trainern wichtig war: „Wir haben ihn aber auch nicht bevorzugt behandelt.“ Bester Beleg dafür, dass der ukrainische Bub ein ganz normales Mitglied der Mannschaft gewesen sei. Er habe auch vom fußballerischen Niveau prima ins Team gepasst. „Kyril war nicht schlechter und nicht besser als die anderen.“ Die Kommunikation habe auch funktioniert, „meistens in Englisch, aber wir haben die Jungs angehalten, dass er auch Deutsch lernen soll. Und das wurde auch immer besser.“

Kyril hat in Finsing sofort Anschluss gefunden. Das Bild zeigt den Ukrainer mit seinen Kumpels von der JFG Speichersee. © Christian Riedel / fotografie-ri

Alles lief gut. Auch Kyrils Schwester, die fünfjährige Sofia, habe sich in der Finsinger Gemeinschaft wohlgefühlt, erzählt Tebart und erinnert sich an ein Grillfest, bei dem ihm die Kleine stolz als Grillmeisterin assistierte. Ihre Mama hatte ein ukrainisches Fleischgericht mitgebracht. Und Kyril tobte derweil mit seinen Freunden über den Platz. Die kleine Familie hatte auch eine Wohnung und Yana Nebozhyn eine Arbeit gefunden. Und bei den Spielen ihres Sohnes war sie immer dabei. Alles gut?

„Yana hat nie gelacht“, sagt Tebart. Nicht mal bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes. Kyril hatte die komplette Mannschaft dazu eingeladen und einem erkrankten Spieler Bilder vom Fest geschickt. Ausgelassene Stimmung – aber eine bedrückte Mutter. „Yana dachte, sie dürfe sich nicht freuen, wenn daheim ihre Familie ums Leben fürchtet.“ Yana Nebozhyns Mann und ihre Verwandten leben und kämpfen in Charkiw.

Die Ukrainerin fasste einen Entschluss. Im Januar erhielt Tebart einen Brief: „Guten Tag, Claus. Ich bin mit Kyril und Sofia in die Ukraine zurückgekehrt. Die Situation hier ist nicht stabil, aber wir werden versuchen, uns daran zu gewöhnen, denn wir wollten unbedingt wieder mit der ganzen Familie leben.“ Sie sei sehr dankbar, dass die JFG ihren Sohn ins Team aufgenommen habe, „und auch den Kindern, die Kyril sehr gut behandelt haben“. Yana Nebozhyn schreibt weiter: „Es gibt Dinge, an die wir uns ein Leben lang erinnern werden, unser Treffen mit Ihnen in einer für uns so schwierigen Zeit, Ihre wunderbare Einstellung gegenüber Kyril wird uns für immer in Erinnerung bleiben.“

Seinen Kumpels von der JFG Speichersee schenkten Kyril zum Abschied ein unterschriebenes Trikot. © Privat

Tebart gesteht: „Als ich die letzte Nachricht von Yana gelesen habe, waren meine Augen feucht. Es geht einem echt ans Herz. Und die Wut zu diesem ganzen sinnlosen Krieg, nur weil einer sich in seiner Ehre betrogen fühlt, macht einen so tierisch wütend.“ Tebart hofft, dass der Kontakt nicht abreißt. Nicht zu Yana und vor allem nicht zu Kyril. Dieser hat ein Bild geschickt von sich im JFG-Trikot – unterschrieben von allen Mitspielern. Das hatten sie ihm zum Abschied geschenkt.