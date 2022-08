TSV Buchbach gegen FV Illertissen: Mit Geistesblitz zum Punktgewinn

Volltreffer: Die Buchbacher bejubeln das 1:0 durch Moritz Sassmann. © buc

Der FV Illertissen war zum Siegen verdammt. Doch der TSV Buchbach am vierten Spieltag der Regionalliga Bayern etwas dagegen.

Buchbach – Im Duell der beiden Regionalliga-Dinos gab es am Dienstagabend keinen Sieger. Der TSV Buchbach und der FV Illertissen trennten sich am vierten Spieltag 1:1. Das ist ein Remis, das keinem hilft. Immerhin konnten die Buchbacher mit dem Punktgewinn den Sturz ans unmittelbare Tabellenende verhindern.

TSV Buchbach: Gegner immer einen Schritt schneller

Die Rot-Weißen erwischten einen schwachen Start, hatten gegen aggressiv anlaufende Gäste keinen Zugriff und sahen sich die ersten 15 Minuten extrem in die Defensive gedrängt. Immer wieder spielten die Buchbacher dem Gegner im Spielaufbau in den Fuß, so dass Illertissen in dieser Phase die Partie eindeutig beherrschte. Sammy Ammari und der auf die „Zehn“ vorgezogene Aleks Petrovic hingen komplett in der Luft, und einige Fans murrten schon.

Glück hatten die Hausherren in der 17. Minute, als Maurice Strobel bei einem schnellen Gegenzug durch war, aber den Ball sowohl an Andreas Steer, als auch am langen Pfosten vorbeischlenzte. In der 27. Minute setzte Kento Teranuma einen Kopfball über den Kasten. Die Gäste waren technisch besser, im Kopf schneller und immer einen Schritt eher am Ball – von Buchbacher Angriffen war nichts zu sehen.

TSV Buchbach gegen FV Illertissen: Später Ausgleich durch Foulelfmeter

Doch in der 28. Minute stellten die Rot-Weißen den Spielverlauf mit einem Geistesblitz auf den Kopf: Ammari spielte im Zentrum einen Steckpass auf Moritz Sassmann. Der Oberdinger umkurvte Torwart Michael Wagner und schob cool ein – ein blitzsauberer Treffer, der den Hausherren Leben einhauchte. Nach Flanke von Benedikt Orth scheiterte Ammari an Wagner (30.).Doch Illertissen erholte sich schnell, konnte aber Andreas Steer bei zwei Gewaltschüssen aus 16 Metern nicht überwinden. Auf der anderen Seite blieb auch Wagner gegen Ammari Sieger (42.).

Nach dem Seitenwechsel boten sich den Rot-Weißen die Räume, die man in der Regionalliga bekommt, wenn man gegen eine Mannschaft, die zum Siegen verdammt ist, 1:0 in Führung liegt. Aber weder Tobias Steer nach einem Solo (53.), noch Ammari (64.) konnten Wagner überwinden. Buchbach war dran am zweiten Treffer, aber Illertissen kämpfte verbissen um den Ausgleich, der den Gästen dann auch in der 80. Minute glückte, als Andreas Steer bei einer Fußabwehr gegen Hannes Pöschl einen Schritt zu spät kam und Teranuma den Strafstoß verwandelte. (Michael Buchholz)