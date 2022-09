FC Langengeisling: Mit voller Kapelle gegen den Favoriten

Von: Wolfgang Krzizok

Dahin gehen, wo’s wehtut, müssen die Geislinger um Spielertrainer Maxi Hintermaier (vorne) gegen Srbija. © riedel

Der FC Langengeisling erwartet Srbija München. Maxi Maier ist wieder im Kader.

Langengeisling – Ein ganz dickes Brett muss der FC Langengeisling an diesem Samstag bohren. Um 14 Uhr tritt mit dem SK Srbija einer der Titelfavoriten im Geislinger Sportpark an. Die Münchner sind zwar „nur“ Zweiter, aber mit fünf Siegen und vier Unentschieden das einzige noch ungeschlagene Team in der Bezirksliga Ost.

„Die sind saisonübergreifend sogar seit ungefähr 30 Spielen ungeschlagen“, weiß FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier, der großen Respekt vor dem Gegner hat: „Das ist eine sehr gute Mannschaft, die große Ziele hat.“ Der FCL-Coach gibt zu, dass er kaum einen in der Münchner Mannschaft kennt. Bekanntester Spieler ist zweifellos Savio Nsereko. Der 33-Jährige spielte einst im Nachwuchs des TSV 1860 München und galt als Riesentalent. Er war in jungen Jahren unter anderem in der ersten italienischen Liga (Brescia, Florenz) und der Premier League (West Ham United), wechselte danach fast jährlich seinen Verein, hatte einige Skandale und ist nun beim SK Srbija gelandet. „Und dann kenn ich noch den David Androsevic, mit dem habe ich in Heimstetten zusammengespielt – das ist kein schlechter Fußballer“, weiß Hintermaier.

Dass die Münchner in neun Begegnungen viermal unentschieden gespielt haben, „das gibt mir ein bissl Hoffnung“. Er habe sich das Spiel der Serben beim FC Moosinning auf Handy angeschaut. „Da hatten sie beim 2:1-Sieg brutales Glück“, betont der FCL-Spielertrainer. „Aus zwei Moosinninger Fehlern haben sie zwei Tore gemacht.“ Sein Fazit: „Wir haben zwar nicht den brutalsten Lauf, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken.“

Noch dazu, weil es personell beim FCL im Moment „richtig gut“ ausschaut. Nur Nico Simak ist noch im Urlaub. Von den Langzeitverletzten hat sich nach Florian Rupprecht jetzt auch Maxi Maier wieder zurückgemeldet. Ein Fragezeichen steht noch hinter Marcel Geigerseder. „Der hat sich im Training an der Schulter verletzt, er hofft aber, dass er spielen kann“, erzählt Hintermaier. „Wir können quasi mit voller Kapelle antreten und befreit aufspielen.“ Und sein Ziel? „Wir wollen immer gewinnen, gerade daheim, egal gegen welchen Gegner.“

Tipp: 2:1 für Srbija

FCL-Kader

Hierl (Rotert), Faltlhauser, Wilson, Seeholzer, Hintermaier, D. Geigerseder, Dornauer, Altinisik, Aigner, Kaiser, S. Stenzel, Steck, M. Geigerseder (?), Birnbeck, Bucher, Riederle, Rupprecht, Maier.