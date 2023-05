Hörlkofener SV: Mitglieder-Plus und Kassen-Minus

Von: Dieter Priglmeir

Die obersten Fahnenträger des HSV (v. l.): Rainer Englhart, Volkmar Siegl, Manfred Hufschmid, Wolfgang Well, Margret Köckhuber, Martin Kubatz, Manfred Köckhuber, Günter Emmer, Ulla Dieckmann. Auf dem Bild fehlt Trixi Well. pir Sollstand von 20 500 Euro Bürgermeister lobt Spielgemeinschaft Das Jubiläumsbier der Skifahrer © Dieter Priglmeir

Der HSV krempelt die Ärmel hoch. Das kostet, bringt aber den Verein auf Vordermann

Hörlkofen – Warum ist der Mitgliederstand des Hörlkofener SV von 799 auf 844 Mitglieder angewachsen? Das habe nur wenig mit einem Boom nach einer Coronaflaute zu tun, „denn da haben wir nicht wirklich viele Mitglieder verloren“, sagte Wolfgang Well in der Jahreshauptversammlung. „Das liegt schon daran, was wir in den Abteilungen Fußball, Ski und Gymnastik machen.“ Der Vorsitzende blickte zufrieden auf 2022 zurück. Die Mitglieder sahen dies ähnlich und wählten alle Kandidaten für den Vorstand einstimmig.

Nur einer ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr dabei. Stefan Zerndl hatte vor Monaten nach 39 Jahren als Kassier sein Amt abgegeben. „Aus rein privaten Gründen“, erklärte Well im Gespräch mit der Heimatzeitung. Es habe nichts mit den Finanzzahlen zu tun, die nicht gerade rosig sind, wie der kommissarischen Schatzmeister Manfred Köckhuber vorrechnete. Denn 2022 standen den Einnahmen in Höhe von rund 88 000 Euro Ausgaben in Höhe von 117 000 Euro gegenüber. Der Verein sei von einem Vermögen von rund 9200 Euro in einen Sollstand von 20 500 Euro gerutscht.

Eine Situation, die Köckhuber keine Kopfschmerzen bereitet, da zum einen aufgrund von Beitragserhöhungen und dem Mitglieder-Plus allein bei den Beiträgen im nächsten Jahr rund 8000 bis 9000 Euro mehr in die Kassen gespült werden. „Außerdem machen alle Investitionen in die Sportanlage Sinn.“

Denn der HSV krempelt derzeit so richtig die Ärmel hoch. Zwar ist der Verein laut HSV-Chef in Sachen Flutlicht für Fußball- und Tennisplätze sowie Stockbahnen zum Warten verurteilt, weil die entsprechenden Zuschussanträge seit einem Jahr in der Berliner Verwaltung hängen. Aber ansonsten bringt der Verein alles auf Vordermann – etwa alle Innentüren, „die immerhin 60 Jahre auf dem Buckel haben“, oder die Schiedsrichterkabine, „damit die Schiedsrichter ned moanan, sie san im Putzkammerl unterbracht“, meinte Well.

Besonders freute er sich, dass man endlich einen ganz besonderen Missstand behoben habe, „denn bisher hatten wir nur eine Damentoilette“. Jetzt hat der HSV einen blitzsauberen Sanitärbereich, der dank einer 10 000-Eurospende von Manfred Hufschmid nicht mehr ganz so teuer wurde. Well bedankte sich beim Gönner mit einem Wein, „Hörlkofener Südlage“, und bei der Gemeinde, die für die Anliegen des HSV „immer offene Ohren und vor allem einen offenen Geldbeutel“ habe. Schließlich waren 2022 noch weitere Investitionen wie ein neuer Fußboden im Nebenzimmer, eine neue Spülmaschine sowie die Renovierung der Wohnung der Gaststätte nötig.

Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl kündigte an, dass sich der Verein weiter auf die Gemeinde verlassen könne: „Wir fahren auch 2023 mit einem Haushalt, ohne an den Schrauben zu drehen.“ Was danach kommt, könne man noch nicht absehen. Gneißl hatte ein dickes Lob dabei: „Wenn ein Verein konstant ist, dann ist es der HSV.“ Er finde die Spielgemeinschaft mit den Wörther Fußballern (wir berichteten) gut. „Respekt, ihr seid der aufnehmende Verein“, sagte er, und er gab auch seinen Eindruck preis, wonach beim SV Wörth „derzeit ziemlich auf der Felge gefahren“ werde.

Fußball-Abteilungsleiter Martin Kutscherauer freut sich auf die SG. Ziel sei es, langfristig den Fußball in der Gemeinde „mit eigenen Leuten zu sichern“. Dass beim HSV derzeit, bis auf drei, alle in der gemeinsamen Hörlkofener/Wörther/Ottenhofener Jugend ausgebildet wurden, „passt zu unserer Philosophie“, so Kutscherauer. Und der der künftige Trainer Lorenz Becker, der zwischen Wörth und Hörlkofen wohnt, „ist eh die personifizierte SG“. Zuvor wartet aber noch ein weiterer Höhepunkt: das Pfingstturnier mit 16 Teams.

Kurzer Schwenk zurück von Pfingsten in die staade Zeit, die in der Gymnastikabteilung richtig cool daherkommt. Denn wer kann sonst schon zur Weihnachtsfeier eine Hula-Hoop- und eine ein Hip-Hop-Gruppe aufbieten. Darüber berichtete Abteilungsleiterin Petra Glässner, die sich auch darüber freute, dass sich eine Mutter-Kind-Gruppe aus Wörth beim HSV eingefunden habe. Die sei ebenso gut besucht wie die Hörlkofener Gruppe.

Die Skiabteilung ist stolz darauf, den Kursteilnehmern gleich 21 lizenzierte Skilehrer anbieten zu können. Außerdem glänzte die Sparte heuer mit der Ausrichtung der Siegerehrung zur Kreismeisterschaft. „98 Leute in unserem Vereinsheim – schee war’s“, schwärmte Abteilungsleiter Anton Renner, der zudem Werbung fürs Jubiläumsbier machte. Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens hatten die Wintersportler das „Schweiger“-Helle entsprechend umetikettiert.

Für die treuesten Mitglieder gab es dann allerdings Wein (Bericht folgt) und für die Vereinsführung, nachdem Revisorin Ulla Dieckmann die Kassenführung gelobt hatte („alles ordnungsgemäß gebucht“), die eingangs erwähnte Wiederwahl.

SV Hörlkofen

Vorsitzender: Wolfgang Well, 2. Vorsitzender Rainer Englhardt, 3. Vorsitzender und Kassier: Manfred Köckhuber, Schriftführerin: Elvira Steinbach; 2. Schriftführer: Volkmar Siegl; Jugendleiterin: Margret Köckhuber; Beisitzer; Manfred Hufschmid, Martin Kubatz; Revisoren: Ulla Dieckmann, Trixi Well, Günther Emmer

