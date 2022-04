Moosen: Maxi Bauer in Top-Form - Hattrick bringt Sieg über die BSG Taufkirchen

Von: Dieter Priglmeir

Maxi Bauer und sein SC Moosen gegen den SV Walpertskirchen © Dominik Findelsberger

Moosen nimmt auswärts in Taufkirchen drei Punkte mit. Grund dafür ist vor allem maxi bauer. Der Stürmer erzielte drei Tore für die Gäste und leitete den Sieg ein.

BSG Taufkirchen II – SC Moosen II 1:4: „Wir konnten nur mit einem Mini-Kader auftreten“, sagte BSG-Sprecher Bastian Schlossnikl. Sogar Coach Michael Tsimeridis musste seine Fußballschuhe schnüren. „Moosen war nicht besser, hatte jedoch einen entscheidenden Vorteil: Maxi Bauer, Ex-Regionalligaspieler und Spielertrainer der Ersten“, so Schlosnikl weiter.

Tatsächlich war Bauer an allen Moosener Treffern beteiligt. Nach 32 Minuten hatte Bauer die Gäste in Führung gebracht. Nach einem umstrittenen Elfmeter erhöhte Amr Elsemari Bughanima auf 2:0. Bauers 3:0 nach 63 Minuten ließ Thomas Tsikuridis das 1:3 folgen. Dann wurde Dion Heydemanns Kopfball auf der Linie geklärt. Auf der Gegenseite machte Bauer seinen Dreierpack perfekt (81.). „Damit war der Sack zu“, so Schlosnikl.

Die Gastgeber rutschen so immer weiter in den Abstiegsstrudel der A-Klasse 8, haben nun auf den FC Forstern 2, der den ersten Abstiegsplatz belegt, nur noch fünf Punkte Vorsprung. (Helmut Findelsberger/Dieter Priglmeir)