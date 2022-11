Die Unschlagbaren: Moosinninger mit Derby-Sieg über Langengeisling – „Wir können stolz sein“

Von: Helmut Findelsberger

Der Bann ist gebrochen: Die Moosinninger (v. l.) Alex Auerweck, Florian Jakob, Johannes Volkmar und Yannick Saßmann bejubeln Volkmars Treffer. © Dominik Findelsberger

Der FC Moosinning hat seine beeindruckende Serie von zehn ungeschlagenen Spielen im Derby gegen den FC Langengeisling fortgesetzt. Der FCM verpasst lange das Spiel zu entscheiden; die Langengeislinger vergeben am Schluss noch die Chance auf den Ausgleich.

Moosinning/Langengeisling – Der FC Moosinning bleibt in der Erfolgsspur. Auch im Landkreis-Derby gegen den FC Langengeisling hielten sich die Gelb-Schwarzen schadlos, und mit einem unterm Strich verdienten 2:1 (0:0) bleiben sie oben dran.

FC Moosinning verpasst die Führung – auch der FCL vergibt Großchance

Zunächst entwickelte sich eine eher langweilige Partie. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, und im Spielaufbau lief auf beiden Seiten nur wenig zusammen. Erstmals gefährlich wurde es, als Christian Reiser auf Thomas Auerweck passte, Marcel Geigerseder aber im letzten Moment klären konnte (12.). Nach einem weiten Ball auf rechts fiel der Ball einem FCL-Verteidiger auf den Kopf und dadurch genau in den Lauf von Alex Auerweck, aber Gästekeeper Michael Hierl parierte den Schuss per Fußabwehr.

Die Gäste hatten nun alle Mühe, sich zu befreien, und so verpasste Stefan Haas mit einem abgeblockten Flachschuss den möglichen Führungstreffer. Den hatten fast mit dem Pausenpfiff die Geislinger auf dem Schlappen. Hannes Dornauer steckte mustergültig für Paul Bucher durch, doch frei vor dem Tor scheiterte er am Moosinninger Keeper Aaron Siegl.

FC Moosinning: Johannes Volkmar und Stefan Haas treffen

In Halbzeit zwei tat Moosinning mehr fürs Spiel – und hatte Erfolg. In der 63. Minute war FCL-Torwart Hierl geschlagen. Matthias Eschbaumer passte nach einer abgewehrten Ecke erneut zur Mitte, Johannes Volkmar zog aus der Drehung ab und traf flach zum 1:0. Kurz darauf kombinierten sich Alex Auerweck und Haas über links durch, doch Maxi Maier konnte im letzten Moment vor Fabian Ulitzka klären. Besser machten es die Moosinninger in der 71. Minute. Alex Auerweck schlug eine Flanke nach innen, der Ball prallte vor die Füße von Haas, der seinen Gegenspieler mit einem angetäuschten Schuss ins Leere laufen ließ und dann flach zum 2:0 vollstreckte.

FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier: „Wir haben eine Riesenmentalität bewiesen“

Vielbeinige Abwehr: Die Moosinninger (schwarzgelb, v. l.) Florian Jakob und Basti Lanzinger versuchen, den Ball über die Linie des Langengeislinger Tores zu drücken, aber (v. l.) David Riederle, Torwart Michael Hierl, Marcel Geigerseder, Florian Rupprecht und Maximilian Maier können einen Einschlag verhindern. © Dominik Findelsberger

Die Geislinger ließen sich aber dennoch nicht hängen, und versuchten, angetrieben von Spielertrainer Maxi Hintermaier, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben. Nach einem Freistoß von halbrechts durch Hintermaier ließ Siegl den Ball nach vorne abprallen, und Maxi Birnbeck staubte zum 1:2 ab, doch der Linienrichter hatte ein Abseits angezeigt, sehr zum Unmut der Gäste.

Kurz darauf waren dann die Moosinninger nicht mit dem Pfiff des Schiris einverstanden. Hintermaier steuerte von links aufs Tor zu, spielte den Ball zu Birnbeck, und dieser jagte die Kugel übers verwaiste Moosinninger Tor. Der Schiri aber hatte ein Foul von Siegl an Hintermaier gesehen und entschied auf Elfmeter, den Maier sicher zum 1:2 verwandelte. Die Gäste bekamen dadurch noch einmal Oberwasser und hatten tatsächlich die Mega-Chance zum Ausgleich. Nach einem weiten Ball fiel die Kugel Hintermaier förmlich vor die Füße, doch freistehend setzte er das Leder am Tor vorbei. Die Gelb-Schwarzen konnten durchatmen und sich über den vierten Sieg in Serie beziehungsweise das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage freuen.

Stimmen zum Spiel:

Wir haben uns nach einer schweren Zeit wieder gefangen, und die Mannschaft hat sich zurückgekämpft.“

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling: „Es war in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch, gegen den Ball haben wir es richtig gut gemacht. In die zweite Hälfte sind wir wieder gut reingekommen, aber Moosinning hat dann schon mehr Druck aufgebaut, vor allem durch ihre Standards. Wir haben nach dem 0:2 eine Riesenmentalität bewiesen und nicht aufgegeben. Bei dem Platz, also im Zentrum, macht das Fußballspielen keinen Spaß. Am Schluss muss ich den Ausgleich machen, da muss ich mich in die Pflicht nehmen, den Ball mit Wumms reinhauen und nicht ins Jenseits schieben. Ein Unentschieden wäre am Ende für uns nicht unverdient gewesen.“

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: „Ich glaube, dass es grundsätzlich ein verdienter Derbysieg war, wobei die erste Halbzeit noch ausgeglichener war. Ich habe der Mannschaft in der Pause gesagt, wir müssen geduldig bleiben, aber schneller spielen, dann kommt der Gegner in Verlegenheit, und so war es dann auch. Schade, dass man den Gegner dann so zurückholt. Ganz abgesehen von dem Elfer, den man nicht geben muss, hatte der Gegner noch todsichere Möglichkeiten. Da wäre es einfach schade gewesen, wenn so was unentschieden ausgeht, nur weil wir vorne nicht konsequent den dritten Treffer machen.“

Florian Huber, Abteilungsleiter des FC Moosinning: „Am Anfang war es ein Abtasten, keiner wollte den ersten Fehler machen. Das 0:0 zur Halbzeit mit einer Riesenchance auf jeder Seite war in Ordnung. In die zweite Halbzeit kommen wir dann gut raus, machen das 1:0 und haben Oberwasser. Nach dem 2:0 mussten wir zum Schluss dann doch wieder zittern. Wir können stolz sein auf die zurückliegenden zehn Spiele, haben uns nach einer schweren Zeit wieder gefangen, und die Mannschaft hat sich zurückgekämpft.“

Gerhard Röslmair, bis 2019 Sportlicher Leiter des FC Langengeisling: „Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren, auch ausgeglichen, der Platz war auch schlecht. In der zweiten Halbzeit ist der Moosinninger Druck groß geworden, und logischerweise sind dann Tore gefallen. Dann ist Geisling noch mal gekommen und hätte kurz vor Schluss mit der Riesenchance das 2:2 machen können. Wäre vielleicht auch gerecht gewesen, aber unterm Strich darf man sich nicht beschweren, wenn man seine Torchancen nicht reinbringt.“