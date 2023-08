Solide Leistung reicht für klaren Derbysieg: Moosinning bestraft jeden Fehler des FC Langengeisling

Die frühe Führung: Dennis Stauf (Nr. 15) köpft zum 1:0 ein. Die Langengeislinger Abwehr um Keeper Chris Brader macht keine gute Figur. © Christian Riedel

Der FC Moosinning hat gegen den FC Langengeisling deutlich gewonnen. Vor 400 Zuschauern feierten die Elf von Christoph Ball einen souveränen Sieg.

Moosinning – Der FC Moosinning hat am Dienstagabend das Derby gegen den FC Langengeisling klar mit 4:0 (2:0) Toren für sich entschieden. Dabei hatten die Gastgeber kurz vor dem Spiel zwei Hiobsbotschaften hinnehmen müssen, denn Torwart Aaron Siegl und Basti Lanzinger mussten kurzfristig krankheitsbedingt passen. Eigengewächs Daniel Auerweck hütete das Tor, und Luis Haumann rückte in die Innenverteidigung.

Das Derby starte vor rund 400 Zuschauern furios. Nach einem Eckball von Stefan Haas segelten Freund und Feind vorbei, und Dennis Stauf köpfte am zweiten Pfosten freistehend zur Führung ein. Nur eine Minute später machten auch die Geislinger auf sich aufmerksam. Nach einem langen Ball tauchte Hannes Dornauer frei vor dem Moosinninger Tor auf. Jedoch hatte der Assistent die Fahne oben. Dann fand David Riederle bei seiner Aktion den Meister im stark spielenden Stauf.

Stefan Haas trifft nach Foul an Maxi Lechner vom Punkt zur Führung für den FC Moosinning

Auf der anderen Seite rettete Lucas Seeholzer im letzten Augenblick vor Thomas Auerweck. In der 18. Minute zeigte Schiedsrichter Johannes Wagner auf den Elfmeterpunkt. Nach einer Angriffssituation über die linke Moosinninger Seite kam Maxi Lechner zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Haas sicher zum 2:0.

Der FCM kam zu weiteren Möglichkeiten. Nach einer Flanke von Thomas Auerweck warf sich Lechner in den Ball und grätschte ihn neben den Pfosten. Wieder war es der quirlige Lechner, der einen schlechten Rückpass von Maxi Hintermaier erlaufen konnte. Uneigennützig und nicht von Erfolg gekrönt wagte er den Versuch, nochmals auf Haas abzulegen.

FC Langengeisling hofft vergeblich auf Elfmeterpfiff des Unparteiischen

Nachdem die erste halbe Stunde klar den Gelb-Schwarzen gehörte, brachten sie die Gäste mit vielen Fehlpässen und Ballverlusten zurück ins Spiel. So kam auch der FCL zu Chancen.

Ein Freistoß von Maxi Maier landete in der Mauer. Nach einer guten Kombination stand Kapitän Dornauer im Abseits. Dann durfte sich Moosinnings Youngster zwischen den Pfosten auszeichnen, der einen Schuss von Maier glänzend parierte. Kurz vor der Halbzeit warf er sich noch in eine Rupprecht-Rakete. Moosinning brachte das Leder allerdings nicht aus der Gefahrenzone, Rupprecht setzte nach und kam zu Fall. Das Geislinger Fanlager hatte sichtlich einen Elfmeterpfiff erwartet. Im Gegenzug konnte die Geislinger Abwehrkette einen diagonalen Ball nicht verhindern. Auerweck war auf und davon, scheiterte aber an Brader.

Fitzpatrick und Joker Werndl machen den Sack nach der Pause zu

Nach dem Seitenwechsel hatte Geisling eine Großchance zum Anschlusstreffer. Paul Bucher war über die rechte Seite durch, doch wieder rettete Daniel Auerweck.

In der 62. Minute hätte auch der ein oder andere Fan aus dem Moosinninger-Lager gerne einen Elfmeterpfiff gehört, als Lechner nach einem Duell mit Dornauer zu Fall kam. Nur zwei Minuten später eroberte er sich mit Liam Fitzpatrick an vorderster Linie den Ball, lief allein auf Brader zu und schob cool zum 3:0 ein. Endgültig durch war die Geschichte nach dem Tor des eingewechselten Peter Werndl. Aus rund 20 Metern landete sein abgefälschter Schuss im Winkel zum 4:0-Endstand (79.). (FLORIAN HUBER)