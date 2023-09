Erster gegen Zweiter – Moosinning bittet „den Top-Favoriten der Liga“ Dornach zum Tanz

Moosinning fordert den SV Dornach in der Bezirksliga. (Foto-Archiv) © Charly Becherer

Der FC Moosinning trifft am Samstagnachmittag auf den SV Dornach. Der FCM ist aktuell Tabellenführer der Bezirksliga Ost, die Dornen Zweiter.

Moosinning – Nächstes Gipfeltreffen für den FC Moosinning in der Bezirksliga Ost: Der Tabellenführer erwartet am Samstag um 15 Uhr den unmittelbaren Verfolger SV Dornach, der aus vier Spielen die volle Ausbeute von zwölf Punkten einfahren konnte und so nur einen Zähler hinter den Gastgebern rangiert.

Christoph Ball: „Wir spielen daheim und werden nicht in Ehrfurcht erstarren“

Die Elf von Trainerfuchs Nebojsa Stojmenovic hat sich zum Auftakt 2:1 gegen den TSV Siegsdorf behauptet und Waldperlach 5:0 geschlagen. Es folgte ein 3:0 beim VfL Waldkraiburg und zuletzt ein 3:1 gegen den SVN München – eine imponierende Bilanz für das Team, das in der Vorsaison Siebter in der Nord-Staffel wurde, im Sommer aber dick aufgerüstet wurde. Bekanntester Name bei Dornach ist der beim FC Bayern ausgebildete Vladimir Rankovic, der einige Zweitligaspiele für Erzgebirge Aue absolviert hat und für Hansa Rostock 40 Mal in der 3. Liga am Ball war.

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen den Top-Favoriten der Liga. Erfreulich ist, dass wir nichts zu verlieren haben, weil man vor der Saison nicht erwarten konnte, dass wir nach sechs Spieltagen auf Platz eins stehen“, sagt Moosinnings Trainer Christoph Ball. Er erklärt aber im gleichen Atemzug: „Wir spielen daheim und werden sicherlich nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir sind auch gut drauf, im Training ist Zug drin.“

Beim 2:2 in Saaldorf hat dem Coach besonders gut gefallen, wie sich sein Team nach dem Rückstand gewehrt hat: „Bei den Gegentoren waren wir nicht clever genug, aber ein 0:2 muss man in Saaldorf erst mal aufholen. Moral und Wille waren aller Ehren wert.“

FC Moosinning – Ball warnt vor Dornen: „Mannschaft, die sauberen Fußball spielen will“

Weiter verzichten muss Ball auf den beruflich verhinderten Florian Jakob, dafür kehren der zuletzt angeschlagene Fabian Ulitzka und Luis Haumann zurück. „Positiv ist, dass wir immer wieder Ausfälle haben, die Jungs, die nachrutschen, die Sache aber genauso gut machen“, erklärt Ball.

Den Gegner schätzt er als Mannschaft ein, die spielerische Lösungen sucht und lange Bälle eher vermeidet: „Die Abwehr ist sehr solide, das Mittelfeld technisch stark und über die Außen haben die Dornacher viel Tempo. Das ist eine Mannschaft, die sauberen Fußball spielen will.“ Ball rechnet damit, dass der Ex-Ismaninger Manuel Ring wieder dabei ist, den er ebenfalls als Unterschied-Spieler einschätzt. (buc)

FCM-Kader:

Siegl, D. Auerweck; Buttstedt, Stauf, Lanzinger, Bagci, C. Ball, Haumann; Haas, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Ulitzka, Rösl, Werndl, Behrens; Lechner, A. Auerweck