Moosinning freut sich auf den „Klassiker“

Von: Helmut Findelsberger

Ein harter Kampf steht Moosinning (gelb-schwarz) gegen Verfolger Freilassing bevor. Archi © Günter Herkner

Der FCM empfängt den ESV Freilassing, und Neuzugang Nürnberger ist erstmals im Kader.

Moosinning – Für Moosinnings Vereinschef Karl Thumbs waren diese Spiele „immer Klassiker, auch ganz früher schon“. An diesem Samstag ist es wieder so weit. Um 15 Uhr empfängt der FC Moosinning den ESV Freilassing zu einem Duell zweier sehr ambitionierter Vereine.

„Wenn wir in Moosinning drei Punkte holen, sind wir an den Top Vier wieder dran“, meint dazu Freilassings Sportlicher Leiter Alexander Triller. Die Eisenbahner waren bereits von 2016 bis 2018 zwei Spielzeiten Landesligist. Sie sind dann über die Relegation abgestiegen, in den folgenden drei Bezirksligaspielzeiten nie schlechter als Dritter gewesen und zweimal in der Aufstiegsrelegation gescheitert. Derzeit sind sie als Tabellensechster vier Zähler vom Vierten, dem FC Moosinning entfernt. Freilassing hat auch noch ein Nachholspiel in Buchbach in der Hinterhand. „Wenn wir gewinnen, sind die Freilassinger weg“, meint dazu FCM-Vorsitzender Thumbs. Beide Funktionäre sind sich einig: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“

Beide Seiten haben zum Frühjahrsauftakt gewonnen, Freilassing 4:0 gegen Schlusslicht SB Rosenheim, der FCM 1:0 in Siegsdorf. „Wir haben einige Verletzte, aber auch einen sehr großen Kader“, erzählt Freilassings Triller. Mit dem 36-jährigen Albert Deiter steht der Rekordtorjäger des letzten Jahrzehnts als Spielertrainer nur mehr an der Linie. „Er wäre nach seiner Verletzungspause wieder fit, möchte sich aber auf die Trainerarbeit konzentrieren“, berichtet sein Sportchef.

Fit sind auch bei den Gelb-Schwarzen nicht alle. Bei Mäx Lechner, Yannik Sassmann und Dennis Stauf geht noch nichts, Luis Haumann ist zwar im Kader, aber beruflich bedingt ohne Training, und Maximilian Schmid spielt diesmal in der Zweiten.

Ein Neuer ist beim FCM ab diesem Wochenende im Kader: Noah Nürnberger ist Verteidiger, wurde fußballerisch ausgebildet im Landesliga-Nachwuchs von Bayern Hof und spielte mit Eintracht Münchberg in der Landesliga Nordost. Der 21-Jährige pausierte vergangene Saison beruflich bedingt, ist nun am Flughafen im Erdinger Moos beschäftigt und seit der Winterpause beim FCM. Und im Topspiel dieses Wochenendes erstmals im Kader. HELMUT FINDELSBERGER

Tipp: 1:0 für Moosinning

FCM-Kader

Siegl (D. Auerweck); Volkmar, Eschbaumer, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Reiser, Ulitzka, Maxi Lechner, A. Auerweck, Kollmannsberger, Treffler, Th. Auerweck, Kamm, Nürnberger und Haumann