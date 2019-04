Moosinning hat das rettende Ufer im Blick

Fußball

von Ilies Mebarki

Jetzt warten zwei direkte Konkurrenten auf die Gelb-Schwarzen

Moosinning – Seit drei Spielen ist der FC Moosinning nun ungeschlagen und hat den direkten Nicht-Abstiegsplatz weiter fest im Blick. „Wir haben einen kleinen Lauf, das ist gut fürs Selbstvertrauen“, sagt Trainer Helmut Lucksch. „Das liegt aber nicht am Trainer, es liegt an der Mannschaft“, gibt er sich bescheiden und lobt sein Team, das sich stets weitentwickelt habe. „Wir haben unsere Fehlerquote reduziert, erspielen uns gute Chancen und nutzen diese auch im Moment. Es ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert ist, das haben wir uns über die letzten Wochen erarbeitet.“

Der Zeitpunkt für diesen Lauf könnte wohl nicht besser sein, denn in den kommenden beiden Spielen warten am Samstag (16 Uhr) mit dem TSV Kastl (auswärts) und eine Woche später mit dem TuS Pfarrkirchen (daheim) zwei direkte Konkurrenten um den Nicht-Abstieg. „Wir müssen versuchen zu punkten und haben dann alles selber in der Hand.“

Die nächsten beiden Spiele aber als „Spiele des Jahres“ zu deklarieren, dagegen wehrt sich Lucksch ein wenig. „Wir haben eine positive Entwicklung genommen, das ist wichtig. Auch wenn wir den Klassenerhalt über die Relegation schaffen. Sollten wir die beiden Spiele nicht gewinnen, ist ja nicht alles gleich wieder schlecht. Rückschläge wird es immer geben.“ Druck spürt er im Team deshalb keinen. „Das Thema will ich gar nicht aufkommen lassen, denn das lähmt uns nur. Außerdem haben wir ja noch vier Spiele und nicht nur die zwei nächsten.“

Kastl schätzt er als vor allem körperlich starken Gegner ein, der in diesem Spiel den Abstand zu den Relegationsrängen ausbauen will. „Sie werden sich wahrscheinlich denken: Wenn nicht gegen Moosinning, gegen wen dann? Deshalb müssen auch wir alles reinwerfen, was wir haben.“ Hinzu komme, dass englisches Wetter, sprich Regen, angesagt sei. „Es wird ein englisches Spiel.“

Im Kader wird es wenige Veränderungen geben. Einzig die erkrankten David Diranko und Ivan Sadric haben nicht trainieren können: „Wir entscheiden am Spieltag, wer spielen wird.“

Tipp: 2:1 für Moosinning

FCM-Kader:

Hornof, Volkmar, Cetinkaya, Sadric, Ketikidis, Diranko, Maxi Lechner, Matthias Eschbaumer, Stauf, Ibrahim, Mömkes, Pfanzelt, Bartl, Thomas Auerweck, Maximilian Lechner, Wagner, Xhemaili.