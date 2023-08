Nach 0:7-Auftaktniederlage: FC Moosinning schießt sich den Frust von der Seele

Schrecksekunde: Dennis Stauf (l.) und Aaron Siegl (r.) bringen Dominik Schlögl zu Fall. Den folgenden Elfmeter verschießen die Peterskirchener allerdings. Foto: mb.presse-btz © mb.presse-btz

Der 5:0 (2:0)-Erfolg beim TSV Peterskirchen war die richtige Antwort des FC Moosinning auf die blamable 0:7-Auftaktniederlage gegen Raubling. Das Trainerteam Christoph Ball und Hannes Volkmar hatte das Team mit Matthias Eschbaumer, Mats Behrens und Fabian Ulitzka auf drei Positionen verändert.

Peterskirchen – Von Beginn an gaben die Gelb-Schwarzen Vollgas. Die erste Torannäherung allerdings hatten die Gastgeber. Nach einem Diagonalball kam Marco Lebesmühlbacher zum Abschluss, Torwart Aaron Siegl parierte mühelos. In der 17. Minute aber dann der Führungstreffer für den FC Moosinning. Nach einem Abwehrfehler lief Maxi Lechner frei auf den gegnerischen Torwart zu, der aber im ersten Versuch noch der Gewinner blieb. Beim Nachschuss von Stefan Haas hatte er aber keine Chance.

Florian Rudelholzner hatte die Möglichkeit auf den Ausgleich, aber wiederum war Siegl zur Stelle. Wenige Minuten später hatte der FCM eine Großchance. Nach einer Ecke kam Behrens zum Abschluss, aber ein Peterskirchener Verteidiger konnte den Ball von der Linie köpfen.

Zeitstrafen auf beiden Seiten – Peterskirchen verschießt Elfmeter

In der 33. Minute machte es Ulitzka aber besser. Nach einer Haas-Ecke konnte sein erster Versuch noch von einem Verteidigerbein von der Linie gekratzt werden. Im zweiten Anlauf köpfte Ulitzka aber über Keeper Markus Mittermaier zum 2:0 ein.

Wenige Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Rudholzner für ein Foulspiel eine Zeitstrafe bekam. Allerdings hielt die Moosinninger Überzahl nicht lange an, denn Christian Reiser tat es ihm gleich. Aber auch in der zweiten Hälfte behielten die Moosinninger die Oberhand und glänzten mit Ballsicherheit und Einsatz. Lechner und Dennis Stauf konnten die Moosinninger Führung aber nicht ausbauen.

Kurz mussten die Gelb-Schwarzen nach einem Foul im Strafraum zittern, aber Peterskirchens Kapitän Markus Schauberger jagte den Elfmeter über die Latte. Haas machte dann den Deckel drauf. Erst tanzte er drei Verteidiger aus, dann vollendete er frei vor dem Torwart. In der 78. Minute verwertete der nur eine Minute zuvor eingewechselte Martin Buttstedt eine starke Flanke von Thomas Auerweck zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte dessen Bruder Alex, als er eine Buttstedt-Flanke zum 5:0 verwertete. (Florian Huber)