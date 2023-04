„Man sieht, was möglich gewesen wäre“: FC Moosinning verdrängt Töging von Platz drei

Spielertrainer Georg Ball (l.) und Kapitän Johannes Volkmar trafen für Moosinning. © FC Moosinning

Der FC Moosinning rückt dank eines Siegs beim FC Töging auf Rang drei vor. Georg Ball und Volkmar treffen nach der Pause. Thumbs ist zufrieden.

Töging/Moosinning – Mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg beim FC Töging hat sich der FC Moosinning in der Bezirksliga Ost auf Tabellenplatz drei vorgearbeitet. Unterm Strich war es ein hochverdienter Sieg der Gelb-Schwarzen, die einen 0:1-Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit durch Tore von Georg Ball und Johannes Volkmar noch in einen Sieg drehen konnten.

Spitzenspiel der Bezirksliga Ost: FC Moosinning gewinnt beim FC Töging

Beide Teams waren zunächst auf Ballsicherung bedacht, und so spielte sich die Partie größtenteils im Mittelfeld ab. Den ersten Schussversuch hatten in der 10. Minute die Töginger zu verzeichnen, doch Thomas Weichselgartner verfehlte den Kasten nach Zuspiel von Stefan Denk deutlich.

Nach einer Viertelstunde meldeten sich dann auch die Moosinninger mit einem tollen Angriff zu Wort. Über links spielten sich Ball und Stefan Haas durch, der Ball kam zu David Kamm, doch frei vor dem Kasten zögerte der Moosinninger Mittelstürmer zu lange und blieb an Torwart Lukas Schanzer hängen. Kurz darauf scheiterte Fabian Ulitzka mit einem Kopfball am Keeper, und ein Flachschuss von Florian Jakob wurde zur Ecke geblockt.

FC Moosinning: Georg Ball trifft per Elfer zum Ausgleich

Töging hatte seine gefährlichste Aktion in der 22. Minute: Endurance Ighagbon passte von links zur Mitte, Denk kam im Nachschuss an den Ball, doch Moosinnings Schlussmann Aaron Siegl konnte mit einer Fußabwehr parieren. Mehr fürs Spiel taten aber die Moosinninger. Doch scheiterte Georg Ball mit einem Freistoß am Torwart, Maxi Lechner fand ebenfalls in Schanzer seinen Meister, und Ulitzka jagte den Ball knapp am Winkel vorbei.

Kurz vor dem Wechsel aber wurden die Gelb-Schwarzen kalt erwischt, denn Tögings Kapitän Christopher Scott setzte sich im Mittelfeld energisch durch, steckte die Kugel auf Torjäger Denk durch, und dieser ließ Siegl keine Abwehrmöglichkeit.

Die Pausenansprache von Moosinnings Trainer Christoph Ball trug Früchte, denn in Abschnitt zwei spielten eigentlich nur mehr die Gelb-Schwarzen. In der 49. Minute spielte Haas mit Georg Ball Doppelpass, der Moosinninger Spielertrainer wurde im Strafraum unfair gestoppt, und Schiedsrichter David Feistauer entschied ohne zu zögern auf Strafstoß. Der Gefoulte trat selber an und verwandelte sicher zum 1:1.

FC Töging gegen FC Moosinning: Daniel Bruckhuber bekommt Zehn-Minuten-Strafe

Kurz darauf musste der Töginger Daniel Bruckhuber nach einer kleinen Privatfehde mit Lechner für zehn Minuten vom Platz, und Moosinning hätte in dieser Phase bereits alles klarmachen können. Nach einer Flanke von Thomas Auerweck scheiterte Lechner mit einem Kopfball an Keeper Schanzer, kurz darauf kam Ulitzka nach einer Hereingabe frei zum Nachschuss, blieb aber ebenfalls am Töginger Torwart hängen. Die größte Möglichkeit versiebte in der 70. Minute aber Lechner, der über halbrechts frei aufs Töginger Tor zulief, aber zu lange mit dem Abschluss zögerte und so erneut Tormann Schanzer Sieger im Eins gegen Eins blieb.

Von Töging kam in der Offensive rein gar nichts mehr, und nachdem Alex Auerweck mit zwei Flachschüssen das mögliche 2:1 der Moosinninger verpasste, war der Siegtreffer wieder einmal Chefsache: Nach einer Ecke von Haas schraubte sich Kapitän Volkmar in seiner unnachahmlichen Art hoch und köpfte den Ball in der 83. Minute durch die Beine von Tögings Torwart Schanzer zum 2:1 ein.

Lukas Treffler hätte in der Schlussminute frei vor dem Tor sogar noch erhöhen können, doch dieses Mal bewahrte Keeper Schanzer sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. (th)

Karl Thumbs (FC Moosinning) über den Sieg beim FC Töging: „Einer unser besten Auftritte“

Karl Thumbs, Vorsitzender des FC Moosinning: „Das war spielerisch einer unserer besten Auftritte in dieser Saison. In solchen Spielen sieht man wieder mal, was in dieser Saison möglich gewesen wäre, aber leider haben wir zu Saisonbeginn zu viele Spiele vergeigt. Der dritte Tabellenplatz fühlt sich gut an, und diesen wollen wir nun natürlich bis Saisonende verteidigen.“ (th)