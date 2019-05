Moosinning vergibt den Matchball

Nach dem 1:1 gegen Pfaffenhofen hat der FCM nur noch geringe Chance auf direkten Klassenerhalt.

Moosinning– Mit einem 1:1 (1:1) musste sich der FC Moosinning im direkten Duell um einen Nichtabstiegsplatz im Heinrich-Vogl-Stadion gegen den TuS 1860 Pfarrkirchen begnügen. Für die Gelb-Schwarzen stehen die Zeichen damit zwei Spieltage vor Saisonende auf Relegation. Live-Tickerer Flo Huber hatte es in seinem Schlusswort treffend formuliert: „Schade Buam, der Dreier war definitiv drin.“

Moosinning kam trotz der Ausfälle von Kerim Cetinkaya, Junis Ibrahim und Dennis Stauf gut in die Partie und setzte den Gast unter Druck. In der 14. Minute kam der Ball über links nach innen, Dani Mömkes war einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und versenkte die Kugel zum 1:0.

Danach kam Pfarrkirchen besser ins Spiel. In der 22. Minute steuerte Andreas Surner in Richtung Moosinninger Tor, Basti Lanzinger klärte im letzten Moment. Auf der Gegenseite jagte Leon Dekorsy eine Hereingabe von Ivan Sadric übers Tor. Kurz drauf versuchte sich Mäx Lechner mit einem Flachschuss, aber die Kugel sauste am langen Eck vorbei.

Die letzten zehn Minuten vor dem Wechsel gehörten den Gästen, die dafür in der 39. Minute belohnt wurden. Tobias Huber war von links nach innen gezogen. Er ließ dabei dabei drei Moosinninger Akteure schlecht aussehen, und auch Keeper Franz Hornof sah bei dem Schuss aufs kurze Eck nicht gut aus.

Die erste Möglichkeit nach dem Wechsel hatte Andreas Surner mit einem etwas zu hoch angesetzten Kopfball, doch tonangebend war nun Moosinning. In der 50. Minute hatten die Gäste gleich mehrfach Glück, als Johannes Volkmar, Sadric und Lanzinger die Kugel nicht im Tor unterbringen konnten.

Drei Minuten später lenkte der überragende Gästekeeper David Gallauer einen Schuss von Dekorsy mit einer tollen Parade zur Ecke. Beim anschließenden Eckball kam Volkmar zum Kopfball, aber ein Verteidiger klärte auf der Linie.

Die wohl spielentscheidende Szene ereignete sich aber in der 59. Minute, als der ansonsten hervorragend leitende Schiedsrichter Elias Wörz ein Foul an Tobi Bartl nicht ahndete. Nicht mal die Gäste spielten weiter, doch der Pfiff blieb aus. Bartl konnte nach einer kurzen Behandlungspause weiter spielen, der Spielfluss der Moosinninger war dahin. Außerdem hatte Gallauer etwas gegen einen Treffer. In der 65. Minute drehte er einen Freistoß von Christos Ketikidis um den Pfosten. Auf der Gegenseite hielt Moosinnings Keeper Hornof sein Team im Spiel, als er eine Direktabnahme von Huber über die Latte lenkte.

Moosinning lief die Zeit davon, Pfarrkirchen ließ durch Huber zwei gute Möglichkeiten liegen, und so hatten die Gelb-Schwarzen noch einmal die Chance zum Sieg. In der 87. Minute nahm erneut Dekorsy am Sechzehner Maß, doch Teufelskerl Gallauer parierte auch diesen Schuss mit den Fingerspitzen. Der Schlusspunkt blieb Ketikidis mit einem Freistoß an der Strafraumgrenze vorbehalten, doch der Ball trudelte abgefälscht durch die Mauer zur Ecke. th