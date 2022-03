Moosinning will Heimbilanz aufpolieren

Von: Helmut Findelsberger

Ab heute soll wieder gejubelt werden. © Christian Riedel

Mit dem ersten von insgesamt sieben Heimspielen eröffnet der FC Moosinning an diesem Samstag um 15 Uhr die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Ost gegen den TSV Bad Endorf.

Moosinning - Insgesamt zehn Spiele stehen bis 21. Mai auf dem Programm. Nur dreimal müssen die Gelb-Schwarzen auf Reisen gehen. Auch ein Vorteil könnte man meinen, wenn da nicht diese Statistik wäre. Sechster ist der FCM in der Heimtabelle, mit 14 Punkten aus sieben Spielen. In der Fremde wurden 23 Punkte in elf Spielen eingeheimst. In dieser Wertung ist man Zweiter. Entscheidend ist die Gesamttabelle, und da ist Moosinning Dritter mit zwei Zählern Rückstand auf Freilassing.

Für FCM-Trainer Christoph Ball „ist der Relegationsrang schon realistisch, und solche Entscheidungsspiele sind Highlights“. Und nach ganz nach oben? „Der Zug ist wohl abgefahren bei acht Zählern Rückstand auf Forstinning, das ein Spiel weniger absolviert hat“, sagt Ball.

Forstinning und Freilassing stehen sich diesen Samstag im direkten Duell gegenüber, „aber wir müssen auf uns schauen“, stellt Ball klar. Aus dem 19 Feldspieler zählenden Kader fehlen Stefan Haas (Aufbautraining) und Peter Werndl (krank) sicher. Hinter Abwehrchef und Kapitän Johannes Volkmar steht noch ein Fragezeichen. „Dafür ist Matthias Eschbaumer wieder hundertprozentig fit“, zeigt sich der Trainer erleichtert.

Zum Ende der Herbstrunde wurde es auf heimischem Geläuf besser mit einem 3:1 gegen Siegsdorf und einem 5:1 gegen Westerndorf. Apropos Westerndorf: Bei den Rosenheimer Vorstädtern ist seit Dezember der bisherige Endorfer Trainer Franz Pritzl tätig. Abteilungsleiter Philipp Kleinekathöfer hat als Nachfolger Nico Schmidmayer verpflichten können. Der ist ein Endorfer, war Spieler unter anderem bei 1860 Rosenheim und seit 2014 Trainer im Traunsteiner NLZ. Fast ein Neuzugang ist Christian Heinl, der lange verletzte Toptorjäger der Saison 18/19. „Richtig fit ist der“, bestätigt sein Fußballchef, der davon ausgeht, dass der Klassenerhalt kaum ohne Relegation zu schaffen sein wird.. HELMUT FINDELSBERGER TIPP: 2:0

FCM-Kader

Pfanzelt, Strunk; Cetinkaya, Eschbaumer, Schmid, Stauf, Volkmar (?), G. Ball, Bartl, Jakob, Lanzinger, Mäx Lechner, Reiser, Yassmann, A. Auerweck, Th. Auerweck, Kollmannsberger, Maxi Lechner, Treffler.