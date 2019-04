Die Moosinninger Vier-Volltreffer-Vorstellung

Landesliga

Innerhalb einer halben Stunde macht der FC Moosinning in Simbach alles klar und gewinnt 4:0.

Moosinning – Mit einem 4:0 (4:0)-Sieg beim ASCK Simbach hat der FC Moosinning am Samstag den erwarteten und erhofften Pflichtdreier in der Fußball-Landesliga eingefahren. Dabei stand das Ergebnis bereits zur Pause fest. In Halbzeit zwei verwalteten die Moosinninger das Resultat, kamen gegen harmlose Simbacher aber nie in Bedrängnis.

Moosinning war von Beginn an gewillt, die wohl letzte Chance zu nutzen, um noch um den direkten Klassenerhalt mitspielen zu können. Es dauerte aber gut zehn Minuten, bis Tobi Bartl mit einem etwas zu hoch angesetzten Schuss für Gefahr sorgen konnte.

In der 15. Minute drang Dennis Stauf über links in den Strafraum ein und wollte zur Mitte flanken, doch der Ball blieb am Arm eines Verteidigers hängen. Der Schiri entschied sofort auf Strafstoß, den Christos Ketikidis sicher verwandelte.

Die Simbacher verweilten weiter tief in ihrer eigenen Hälfte, und so war ein verunglückter 30-Meter-Schuss neben das Tor die einzige Aktion der Gastgber.

Dagegen fand Moosinning immer besser ins Spiel, aber Daniel Mömkes scheiterte nach einem Zuspiel von Bartl noch an einem Abwehrbein. Besser machte er es in der 35. Minute, als er eine tolle Direktkombination über Stauf, Bartl und David Diranko flach zum 2:0 abschloss.

Nur zwei Minuten später schickte Ivan Sadric über rechts Bartl auf die Reise, der den Ball über den Keeper zum 3:0 ins lange Eck lupfte. Und auch die letzte Aktion in Halbzeit eins gehörte den Gelb-Schwarzen: Nach einem tollen Solo von Stauf über links scheiterte Thomas Auerweck zunächst noch am Torwart, doch Mömkes war zur Stelle und netzte ein.

Die Lucksch-Elf wollte auch in Halbzeit zwei im selben Stil weitermachen und gab auch mächtig Gas. Sie ließ nun aber etwas die Zielstrebigkeit vermissen, und die Simbacher standen zumindest in der Defensive besser als in Abschnitt eins. Diranko jagte die Kugel in der 51. Minute knapp übers Tor. Wenig später tauchte Sadric halbrechts allein vor dem Tor auf, aber Taube pflückte seinen Heber herunter.

Ansonsten verlief die zweite Hälfte her unspektakulär, Maxi Lechner und Mömkes scheiterten mit ihren Schüssen am Keeper, Johannes Volkmar setzte die Kugel mit einem Volleyschuss am Kasten vorbei. Auf der anderen Seite entschärfte Franz Hornof den einzigen Torschuss der Simbacher von Benjamin Schlettwagner ohne Probleme.

Den Gelb-Schwarzen war es im Endeffekt egal. Die Konzentration gilt nun dem Grünwald-Spiel am Karsamstag, und dort soll ein weiterer Dreier die Spannung im Abstiegskampf hochhalten. th