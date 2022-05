Moosinnings Ersatztorwart läuft als Feldspieler auf

Teilen

Kopfballduell: Johannes Volkmar (l.) ist vor Gästespieler Markus Rehrl am Ball. © Christian Riedel

Mit einer 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den SV Saaldorf hat sich der FC Moosinning in die Sommerpause verabschiedet. Die Gäste erspielten sich die Mehrzahl an guten Möglichkeiten und nutzten sie auch.

Moosinning - Vor der Partie nahm Kerim Cetinkaya Abschied, der den FCM nach zehn Jahren verlässt und Mitte des Jahres in die Türkei zurückzieht. Zweiter Abgang wird Tobi Bartl sein, der wie berichtet zum FC Schwaig in die Landesliga wechselt.

Moosinning hatte sich zwar vorgenommen, die Saison mit einem Dreier zu beenden, Ähnliches hatte man aber auch aus dem Saaldorfer Lager vernommen. Beide Teams neutralisierten sich zunächst im Mittelfeld. Torgefahr kam nur selten auf. Ein Kopfball von Johannes Volkmar geriet zu hoch, und ein Schuss von Lukas Treffler strich weit übers Tor.

Besser machten es die Gäste in der 14. Minute in Person von Michael Hauser, der aus halbrechter Position einfach mal abzog. Der Ball wurde immer länger und schlug über Keeper Philipp Strunk zum 0:1 ein.

Die Gelb-Schwarzen mühten sich zwar in der Folge, klare Möglichkeiten kamen dabei aber nicht zustande. Ein Schuss von Florian Jakob stellte Keeper Thomas Kern vor keine Probleme. So dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe was Zählbares zustande kam. Stefan Haas zog von links zur Mitte und glich mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern zum 1:1 aus.

Dieser Treffer setzte bei den Gastgebern aber keineswegs Kräfte frei, vielmehr waren es die Gäste, die auch in Halbzeit zwei die klareren Möglichkeiten hatten. In der 52. Minute profitierte Markus Rehrl von einem Abstimmungsfehler in Moosinnings Defensive. Frei vor dem Tor hatte er keine Mühe, zum 2:1 einzuschieben.

Auf Moosinninger Seite wurde es in Halbzeit zwei auch personell immer enger, und so musste Ersatzkeeper Daniel Auerweck für den verletzten Georg Ball auflaufen. Saaldorf blieb weiter dran, Christoph Voitswinkler setzte einen Freistoß an den Pfosten, Kapitän Hauser vergab frei vor dem Tor eine Hundertprozentige, ehe Michael Schreyer einen kapitalen Bock von Mäx Lechner in der 75. Minute zum 3:1-Endstand nutzte. th