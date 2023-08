„Müssen daheim wieder eine Macht werden“ – FCL-Spielertrainer Hintermaier fordert Sieg

Teilen

Auf geht’s! Die Langengeislinger Kicker sind fest entschlossen, im ersten Heimspiel zu punkten. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Die Mannschaft von Spielertrainer Maxi Hintermaier erwartet den SV Neuperlach, der sich zum Auftakt mit 5:2 gegen den TSV Peterkirchen behaupten konnte.

Langengeisling – Erstes Heimspiel in dieser Bezirksliga-Saison für den FC Langengeisling. Die Gäste, die ohnehin einen breiten Kader besitzen, haben diese Woche auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich die Dienste von Angreifer Sepp Zander gesichert, der vergangene Saison für den Bezirksligisten SV Dornach in 22 Spielen zehn Treffer erzielt hat. Mit Jose Maximiliano Andrade Ceballos haben sich die Perlacher schon vor der Saison einen treffsicheren Torjäger geangelt, der in den letzten beiden Spielzeiten 43 Treffer für den Bezirksligisten FSV Pfaffenhofen markieren konnte. Und auch Rachid Teouri, der von der DJK Pasing kam und gegen Peterskirchen zwei Mal getroffen hat, ist neu.

„Das ist eine spielstarke Mannschaft mit einigen Spielern, die schon höherklassig Erfahrung gesammelt haben. Der Gegner hat gerne den Ball und will nach vorne spielen“, weiß Trainer Hintermaier und fordert deswegen: „Wir müssen hinten sehr kompakt stehen, unsere Fehler abstellen und in den Zweikämpfen ekelhaft sein. Wir wollen dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen und ihm die Lust am Fußball nehmen.“

Hintermaier muss nach der 0:1-Niederlage in Waldkraiburg auf Rotsünder Michael Faltlhauser verzichten, dafür sind Kilian Stenzel und Moritz Wiesheu wieder an Bord, sodass es auf alle Fälle Veränderungen in der Startelf geben wird. In der Analyse des Waldkraiburg-Spiels hat Hintermaier festgestellt: „Wir müssen im letzten Drittel einfach zielstrebiger werden. Wir hätten uns viel mehr Chancen herausarbeiten können, aber da haben wir oft die falschen Entscheidungen getroffen. Das müssen wir besser machen und das vernünftig fertig spielen.“ Er habe es diese Woche im Training explizit immer wieder üben lassen und Spielformen mit Überzahlsituationen eingebaut.

Grundsätzlich war der Spielertrainer aber mit dem ersten Auftritt nicht unzufrieden. „So schlecht haben wir das nicht gemacht. Wir hätten durchaus in Führung gehen können, der Gegentreffer war viel zu billig“, sagt er. „Aber jetzt spielen wir zuhause, da haben wir vergangene Saison schon viele namhafte Gegner geschlagen und müssen auch diese Saison wieder eine Macht werden.“ (buc)