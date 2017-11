Muriqi sieht in Verlust der Tabellenführung einen Vorteil

Drei Leistungsträger zurück im Kader

von Ilies Mebarki schließen

Verlieren ist für den FC Moosinning in dieser Saison schon fast ein Fremdwort geworden. Doch am vergangenen Wochenende musste sich der FCM dem TSV Jetzendorf 0:2 geschlagen geben und die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

„Wir waren definitiv nicht gut“, sagt Trainer Xhevat Muriqi. „Die Jetzendorfer waren bissiger und aggressiver. Sie haben jeden Zweikampf gewonnen.“ Dass der Kader ersatzgeschwächt war, lässt Muriqi indes nicht als Ausrede gelten. „Wir haben genügend andere Leute, die den Anspruch in der Bezirksliga zu spielen. Aber auch die sogenannten Stammspieler waren von der Rolle. Solche Partien hat man halt manchmal dabei.“ Daher sieht er den aktuellen Negativlauf mit drei sieglosen Partien nicht als dramatisch an. „Es war klar, dass wir nicht durchmarschieren werden.“

Aber nun ist Besserung in Sicht. Mit Hrvoje Plazanic, Junis Ibrahim und Daniel Böck kehren drei wichtige Spieler in den Kader zurück. „Jetzt haben wir wieder mehr Alternativen. Die Winterpause kommt uns deshalb nicht wirklich recht.“

Ein Spiel darf der FCM in diesem Jahr noch bestreiten, Gegner wird der SV Sulzemoos sein (So., 14.30 in Sulzemoos). An das 4:2 im Hinspiel kann sich der Trainer noch gut erinnern, denn es war der Auftakt zur langen Siegesserie. „Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und mir sind einige Dinge aufgefallen. Das werde ich der Mannschaft mitteilen. Wir haben uns aber einiges überlegt und müssen es nur noch umsetzen.“ Außerdem sieht Muriqi einen weiteren Vorteil: „Wir müssen den ersten Tabellenplatz nicht mehr verteidigen, können ohne Druck spielen. Sulzemoos sei weit weg von einem Abstiegsplatz und müsse nicht um die Existenz kämpfen. „Das könnte uns in die Karten spielen.“

Der FCM-Kader:

Hornof, Volkmar, Lanzinger, Sulimani, Werndl, Auerweck, Böck, Lechner, Dankic, Diranko, Reiser, Schefthaler, Mömkes, Plazanic, Ibrahim, Loher.

Quelle: fussball-vorort.de