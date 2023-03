Nach 40 Jahren im Ehrenamt – „Mr. TSV Grüntegernbach“ Sepp Schweindl sagt Servus

Von: Tobias Fischbeck

Der Fußball-Platz ist sein Wohnzimmer: Sepp Schweindl hat fast alle Positionen beim TSV Grüntegernbach bekleidet. Nach 40 Jahren Arbeit ist nun Schluss. Foto: fis © fis

Abgang beim TSV Grüntegernbach. Sepp Schweindl wird von nun an erstmals seit 40 Jahren keinen offiziellen Posten mehr bekleiden.

Grüntegernbach – Er ist der Mr. TSV Grüntegernbach: Nach 40 Jahren aktiver Vereinsarbeit ist nun Schluss für Sepp Schweindl, der seit 1996 als Abteilungsleiter oder Vize den Grüntegernbacher Fußball prägte. Doch ganz von seinem Verein lassen werde er auch ohne ein gewähltes Amt nicht, versichert der 74-Jährige der Heimatzeitung. „Ich war immer der Erste, der da war und der Letzte, der ging“, sagte er. „Jetzt bin ich nur etwas weniger da.“

1983 hatte er sich dem Verein angeschlossen und damit nur fünf Jahre nach Gründung des Klubs. Sofort übernahm er das Traineramt in der D-Jugend und stieg nur ein Jahr später zum Jugendleiter auf. „Teilweise waren Jahre dabei, da habe ich zwei Mannschaften gleichzeitig trainiert. Das hat großen Spaß gemacht. Einmal ist einer anstelle mit Fußballschuhen mit seinen Schlittschuhe ins Training gekommen. Der spielt jetzt in der AH“, erzählt Schweindl lachend.

Bis 1996 trainierte er immer wieder Jugendmannschaften, ehe er Abteilungsleiter wurde. Schon ein Jahr zuvor hatte er bereits die Position des Mannschaftsbetreuers übernommen, die er immer noch ausfüllt. Aber auch als Co-Trainer der ersten Mannschaft hatte er 1995 gemeinsam mit Hans Hausmann kurzzeitig gearbeitet.

Angefangen hatte Schweindl seine Fußballer-Laufbahn im Alter von 16 Jahren beim TSV Buchbach und war anschließend – bis zu seiner Auflösung 1972 – für den SC Schwindkirchen aufgelaufen. Danach spielte er bei der AH des SV Schwindegg, ehe er sich 1983 dem TSV Grüntegernbach anschloss.

„Zu den schönsten Erinnerungen zählen sicherlich die Aufstiege erst in die Kreisklasse und dann in die Kreisliga“, erzählt Schweindl. „Wir haben Dorfen 5:3 geschlagen und dank einer Serie den Klassenerhalt geschafft. Aber auch der Aufstieg mit der zweiten Mannschaft in die A-Klasse oder die Erfolge mit der Jugend waren etwas Besonderes.“

Es folgten zwar wieder Abstiege, aber „mir geht’s darum, dass in Grüntegernbach Fußball gespielt wird“, betont der langjährige Funktionär. Einen Aufstieg mit der ersten Mannschaft in die Kreisklasse als Mannschaftsbetreuer würde er sich sehr wünschen. „Ich spüre einfach eine tiefe Verbundenheit mit dem Verein. Teilweise spielen jetzt Kinder in der Jugend, deren Väter ich schon trainiert habe“, sagt Schweindl.

Immer wieder blättert er in seinem Ordner, in dem zahlreiche Zeitungsartikel eingeklebt sind. „Was Besonderes war auch das Spiel gegen den TSV 1860 am 15. Juni 1991. Auch wenn unsere A-Jugend 0:10 verloren hat“, erzählt der ehemalige Postbote, der durch seinem Job schon viele Menschen für den TSV gewinnen konnte.

1985 legte er auch die Schiedsrichterprüfung ab und leitete zehn Jahre lang Fußballspiele. Dazu führt er seit jeher genau Buch über die Spiele der Grüntegernbacher. Aktiv auf dem Platz war er in der AH bis 1998 und spielte dabei sogar mit seinen Söhnen zusammen. Teilweise half er auch noch in der Reserve aus und war auf allen Positionen einsetzbar.

„Mein letztes Spiel war in Eichenkofen. Mein Gegenspieler, so ein junges Bürscherl, hatte mich umgehauen und ich habe dann ein bissl gejammert. Er sagte dann: ,Alter Mann, wenn Du nicht mehr aufstehen kannst, dann höre halt auf‘. Er hat damit meine Karriere mit 56 beendet. Danach habe ich nie wieder gespielt“, sagt Schweindl. Wenn schon nicht bei den Gegenspielern konnte er sich auf die Unterstützung seiner Frau Wally immer verlassen. „Sie hat das nicht nur akzeptiert. Sie hat sich auch beteiligt, indem sie zum Beispiel die Trainingsleiberl immer gewaschen hat.“ Nun hat Wally Schweindl künftig etwas mehr von ihrem Sepp. (Tobias Fischbeck)