Nach Blitz-Rückstand lässt es Schwaig zehnmal krachen

Die Kapitänin geht voran: Christina Lommer (l., dunkles Dress) nimmt’s hier gleich mit mehreren Gegenspielerinnen auf. Sie führte den FC Schwaig zu einem 10:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten. © Christian Riedel

Das war eine Torgala des FC Schwaig in der Bezirksliga. Einen tollen Einstand feierte Katharina Blank.

Schwaig – Einen Sahnetag erwischten die Fußballerinnen des FC Schwaig im Bezirksligaspiel gegen die SG Otterfing/Holzkirchen: Mit 10:1 Toren gewann das Team von Chefcoach Mane Buchhauser und sicherte sich damit den dritten Sieg im vierten Spiel.

Bereits vor der Partie war die Stimmung im Schwaiger Lager bestens, kehrten doch mit Lola Ascher und Nora Alisch zwei wichtige Stützen in den Kader zurück. Außerdem lief Neuzugang Katharina Blank, die zusammen mit Vroni Rupprecht auf der Doppelsechs spielte, zum ersten Mal für den FC Schwaig auf. Die Trainer Mane Buchhauser und Jasmin Sejdini hatten also jede Menge Optionen für ihre Aufstellung.

Trotzdem begann die Partie für die Gastgeberinnen mit einem Dämpfer. Gerade einmal 15 Sekunden waren gespielt, als die Gäste mit ihrem ersten Angriff durch Lisa Trömer in Führung gingen. Nun war Schwaig aber hellwach und drängte auf den Ausgleich. In der 6. Minute kam Sophia Buchhauser nach toller Vorarbeit von Gözde Köse an den Ball, drehte sich und versenkte die Kugel aus sieben Metern ins lange Eck zum Ausgleich. Nur vier Minuten später schaltete Blank nach einer Ecke am schnellsten und staubte aus sechs Metern Entfernung zur 2:1-Führung ab.

Die Gastgeberinnen bestimmten nun klar das Spielgeschehen und kamen zu weiteren Chancen. Die starke Emily Grimes erhöhte nach zwei tollen Alleingängen (32./44. Minute) auf 4:1.

Hielten die Gäste in der ersten Hälfte noch einigermaßen mit, so änderte sich das in Halbzeit zwei. Angetrieben von Rupprecht, Alisch im Mittelfeld und Nadine Kutscher sowie Buchhauser über die Flügel rollte Angriff um Angriff auf das Tor. Die Schwaiger Defensive um Chrissi Esser, Marie Jell, Raphaela Glück und Chrissy Lommer stand stabil. Und wenn mal ein Ball aufs Tor kam, reagierte Torfrau Nina Aigner sehr sicher.

In der 48. Minute bediente Rupprecht Torjägerin Lisa Maier, die souverän zum 5:1 abschloss. Das 6:1 erzielte Blank, indem sie den Ball aus wenigen Metern in die Maschen jagte. Rupprecht krönte ihre bärenstarke Leistung mit einem Schuss aus 16 Metern ins untere rechte Eck zum 7:1. Rückkehrerin Ascher traf in der 76. Minute per Kopf zum 8:1. Vorausgegangen war ein Fallrückzieher von Blank an die Latte. Das 9:1 war ein Traumtor von Kapitänin Lommer, die auf der linken Außenbahn bedient worden war und den Ball aus 16 Metern mit dem linken Fuß in den rechten Torwinkel jagte. Den Endstand besorgt Grimes mit ihrem dritten Tor des Tages.