Nach Pausenführung: TSV Buchbach schwinden die Kräfte

Teilen

Vor dem Anpfiff: Die Spieler des TSV Buchbach schwören sich auf das Spiel gegen die Reserve des 1.FC Nürnberg ein. Aber auch in diesem Spiel wollte kein Sieg gelingen. © Wolfgang Zink

Der TSV Buchbach bleibt auch nach dem 9. Spieltag der Fußball-Regionalliga Schlusslicht: Das 2:4 beim 1. FC Nürnberg 2 ist bereits die siebte Saisonniederlage für die Mannschaft von Trainer Alex Käs.

Buchbach - Die erste kalte Dusche bei spätsommerlicher Hitze gab es für die Rot-Weißen bereits in der 24. Minute, als die Nürnberger Eliot Muteba freispielten, der nicht energisch genug angegriffen wurde und mit einem verzinkten Schuss ins lange Eck die Führung erzielte. Das war bereits der fünfte Saisontreffer für den 20-jährigen Bruder des Ex-Buchbachers Daniel Muteba.

TSV Buchbach gegen 1.FC Nürnberg II: Buchbach dreht Rückstand bis zur Pause

Doch vom Rückstand ließen sich die Oberbayern nicht sonderlich irritieren: Nach einem Freistoß zog Tobi Stoßberger aus halblinker Position ab, die Kugel streifte noch den Pfosten, da wäre fast der Ausgleich fällig gewesen (33.).

Der gelang dann vier Minuten später Tobi Heiland mit einem Freistoß, der tückisch aufsetzte und sich vorbei an Freund und Feind den Weg ins Tor bahnte (37.). Und es kam noch besser für die Gäste: In der 43. Minute köpfte Tobi Sztaf eine Flanke von Léon Schmit unhaltbar für Nicolas Ortegel in den Winkel – Riesenjubel bei den Rot-Weißen.

Club-Trainer Andreas Wolf reagierte nach der Pause, brachte Mittelstürmer Julian Kania, der noch am Donnerstag bei den Profis im Einsatz gewesen war. „Mit Kania hat das Spiel eine ganz andere Statik bekommen, aber er ist ja nicht der einzig gute Stürmer der Liga. Das darf keine Ausrede sein. Er hat die Tore stark gemacht, aber wir waren da auch einfach nicht nah genug dran“, analysierte hinterher Buchbachs Trainer Käs.

Doppelpacker sorgt für Niederlage Buchbachs

Verhinderte Felix Junghan gegen Muteba noch den Ausgleich, so war er in der 77. Minute machtlos, als seine Vorderleute Kania an der Strafraumgrenze nicht ernsthaft attackierten, so dass der 21-Jährige in Ruhe abziehen konnte und präzise ins lange Eck traf. Die in den letzten Spielen so starke Defensive der Buchbacher fiel jetzt ziemlich auseinander, erst traf Ben Fischer den Pfosten und dann köpfte Kania eine weite Flanke ungehindert aus elf Metern zu seinem neunten Saisontreffer in die Maschen (80.).

Buchbach wäre im Gegenzug fast noch mal die passende Antwort gelungen. Doch Ortegel konnte den guten Abschluss von Sztaf noch entschärfen, ehe Joker Malick Hassan Sanogo tief in der Nachspielzeit den endgültigen Deckel draufmachte, so dass die Nürnberger den dritten Sieg in Folge bejubeln konnten. (Michael Buchholz)

1. FC Nürnberg II: Ortegel, Yigit, Fischer, Huhnholz, Joachims (86. Sanogo), Muteba (90. Gögce), Jahn (46. Janisch), Wiltz (46. Kania), Ilic, Aghajanyan, Kirsch – TSV Buchbach: Junghan, Orth (61. Brucia), Schmit, Walter, Mackic, Bahar, Ramstetter (82. Vrenezi), Heiland (71. Kampmann), Sztaf, Ammari, Stoßberger (77. Petrovic) – Schiedsrichter: Krzyzanowski (Neuburg) – Zuschauer: 210 – Tore: 1:0 Muteba (24.), 1:1 Heiland (37.), 1:2 Sztaf (43.), 2:2 Kania (65.), 3:2 Kania (80.), 4:2 Sanogo (90.+6)

Stimme zum Spiel

Alex Käs, Trainer des TSV Buchbach: „In den vergangenen beiden Spielen waren wir jeweils nah dran, in Nürnberg spielen wir trotz Rückstand eine gute erste Hälfte, haben das Spiel gedreht. Wir waren dann aber in der zweiten Hälfte am eigenen Sechzehner zu passiv. Ich will auch keine Ausreden suchen, aber wahrscheinlich hat nach zwei Englischen Wochen auch deswegen die Konzentration nachgelassen, weil bei den heißen Temperaturen die Kräfte geschwunden sind. Wenn man in Nürnberg zwei Tore schießt, müsste man eigentlich zumindest mit einem Punkt nach Hause fahren.“