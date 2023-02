Nach sieben Wechseln ist Spielfluss weg: FC Schwaig zeigt gute erste Hälfte gegen Bayernligisten

Ungläubiges Staunen: Der Schwaiger Lucas Hones (vorne) spitzelt hier den Ball gekonnt zwischen zwei Hallbergmooser Gegenspielern durch. © Dieter Michalek

In einem weiteren Vorbereitungsspiel unterlag der FC Schwaig am Samstagnachmittag mit 0:2 beim Bayernligisten VfB Hallbergmoos und zeigte trotz vieler Ausfälle eine couragierte Leistung.

Schwaig – Neben Max Hellinger, Mario Simak, Bilal Ibrahim, Nils Wölken, Markus Straßer und Vincent Sommer musste auch das Trainer-Duo Ben Held und Florian Fink passen. Wer jedoch dachte, dass sich der Landesligist deshalb hinten einigeln würde, sah sich getäuscht: Der FC Schwaig übernahm von Beginn an das Kommando und versuchte auf dem sehr schwer zu bespielenden Geläuf Druck auf den tief stehenden Gegner auszuüben. Und das gelang auch weitgehend gut.

In der 12. Minute kam Mateus Hones aus zwölf Metern zum Abschluss, doch sein Schuss verfehlte das Tor der Gastgeber nur um Zentimeter. In der 23. Minute bediente Tobi Bartl Raffael Ascher, der aus acht Metern Entfernung quer auf Hones legte. Martin Dinkel im Hallbergmooser Tor reagierte jedoch glänzend und drehte die Kugel gerade noch um den Pfosten.

Zehn Minuten später durfte sich Franz Hornof ebenfalls auszeichnen. Nach einem schönen Pass in die Tiefe wehrte er einen strammen Schuss von Fabian Diranko gekonnt ab. Die letzte Chance vor dem Seitenwechsel hatte wieder der Gast aus Schwaig. Ascher verfehlte das Gehäuse aus zehn Metern nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich der Spielverlauf. War in den ersten 45 Minuten Schwaig tonangebend, so bestimmten in der zweiten Hälfte die Gastgeber den Rhythmus. Das lag vor allem daran, dass Schwaig in der 50. Spielminute gleich sieben Spieler auf einmal wechselte und so die Abstimmung im Team fehlte. Hallbergmoos machte nun mehr Druck und kam zu Chancen. Andreas Kostorz jagte einen Freistoß aus 30 Metern an die Querlatte, und Franz Hornof konnte sich das eine oder andere Mal auszeichnen.

Geschlagen war der Schwaiger Keeper dann in der 85. Minute, als Tobias Krause nach einem schönen Querpass den Ball aus halbrechter Position im langen Eck versenkte. In der 89. Minute erhöhte Hallbergmoos per Foulelfmeter auf 2:0. Der Gefoulte, Simon Werner, verwandelte den fälligen Strafstoß sicher.

Für den FC Schwaig geht es heute gleich weiter mit dem Gastspiel beim Regionalligisten TSV Buchbach. (hr)