Der Stocksport war sein Leben

Die Stockschützen in den Landkreisen Erding und Freising sowie weit darüber hinaus trauern um Helmut Thöbert.

Erding – „Völlig unerwartet und mit tiefer Betroffenheit haben die Stockschützen des Eisschützenkreises 306 Freising-Erding sowie des Bezirks III Oberbayern und des BEV die Nachricht vom überraschenden und plötzlichen Tod von Helmut Thöbert aufgenommen“, schreibt der stellvertretende Kreisvorsitzende und Geschäftsführer Hans-Georg Wagner.

Der 65-jährige Thöbert wurde durch einen Herzinfarkt mitten aus dem Leben gerissen. „Er, der sich nicht nur als umsichtiger, beliebter und gewissenhafter Schiedsrichter über die Landkreise Freising und Erding hinaus einen Namen machte, war auch als Schütze sehr aktiv“, berichtet Wagner.

Thöbert begann 1979 mit dem Stockschießen beim ERSC Ottobrunn und zeigte danach bei Rot-Weiß Klettham, SpVgg Altenerding, TSV Erding und SV Wörth sein Können. Seit 2017 war er bei den Stockschützen Klettham als Sportwart und zuletzt als Geschäftsführer tätig. 1984 schaffte er die Schiedsrichter- C-Lizenz, die Höherstufung zur B-Stufe in 1994. „Zwischendurch“ engagierte er sich auch in der Eishockeyabteilung des TSV Erding, wo er bei Heimspielen der Erdinger Eishackler als Stadionsprecher und DJ im Einsatz war.

Aufgrund seiner besonderen Kenntnisse bestand er in 2001 die Prüfung zur A-Lizenz. Diese berechtigte ihn, nationale und internationale Wettbewerbe als Schiedsrichter zu leiten. Beinahe jedes Jahr kam er zu Einsätzen, unter anderem bei Europacups, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.

Am 1. März 2023 wurde Thöbert 65 Jahre alt, damit verfiel aufgrund der Altersgrenze die A-Lizenz. Trotzdem holte man ihn zu deutschen Meisterschaften und BEV-Wettbewerben. Als Stockschütze war er 44 Jahre lang erfolgreich, als Funktionär über 39 Jahre tätig und sprang hilfsbereit ein, wenn Not am Mann war. Gemeinsam mit Wagner bildete Thöbert unzählige Male ein Turnierleitungsduo, das kompetent und verantwortungsvoll Wettbewerbe leitete.

„Ich werde ihn schmerzlich vermissen“, sagt Wagner, „denn er unterstützte mich auch als Computerfachmann, Gerätewarter und Telefonexperte“. Sein langjähriger Weggefährte ist sich sicher: „Seine Familie, Freunde, Funktionärs- und Sportkollegen werden den verlässlichen und einmaligen Helmut vermissen. Er hinterlässt eine Lücke im Herzen aller, die ihn kannten und nun um ihn trauern.“